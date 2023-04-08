Видятся партизаны: в Мелитополе оккупанты обыскивают одну из многоэтажек
Российские захватчики сейчас проводят обыск в одной из многоэтажек в центре оккупированного Мелитополя.
Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.
По его словам, в дом пришли “полицейские” с собаками — ищут украинских партизан.
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— Прямо сейчас десятки полицаев с собаками в очередной раз обыскивают одну из многоэтажек в центре города, — написал мэр.
Иван Федоров отметил, что несмотря на террор мирных граждан, народное сопротивление захватчикам отнюдь не снизится.
Ранее в сводке Генштаба ВСУ отмечалось, что в Запорожской и Херсонской областях оккупанты информируют население о начале принудительной эвакуации с конца апреля.
Фото: городской совет Мелитополя