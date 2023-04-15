Шукатимуть “неонацистів” серед молоді: окупанти планують посилити антипартизанські заходи

Російські військові намагаються знайти нові шляхи тиску на підпілля на тимчасово окупованих територіях, оскільки поточні заходи не дають бажаного результату.

У зв’язку з цим у Москві під головуванням директора ФСБ РФ Олександра Бортнікова у режимі відеоконференції відбулось засідання національного антитерористичного комітету Росії. Там взяли участь міністри всіх рівнів силового блоку та начальник Генштабу Валерій Герасімов.

– Офіційна мета засідання – удосконалення профілактики тероризму у сфері освіти та молодіжного середовища. Нібито ворог має намір приділити особливу увагу питанням протидії так званій “ідеології тероризму і неонацизму” серед молоді на тимчасово окупованих територіях, – повідомляє Центр національного супротиву.

Зазначається, що окупаційна адміністрація має намір посилити відповідальність за поширення інформації проукраїнського характеру та виявлення осередків руху опору.

– Таким чином, результати засідання антитерористичного комітету РФ вказують на збереження окупаційної політики РФ, спрямованої на викорінення української ідентичності та нав’язування українській молоді ідеологію “русского мира”, – додають у ЦНС.

Крім цього, варто зазначити, що окупанти бояться спротиву українських партизанів, тому все частіше починають вставляти дані теми у свій порядок денний, особливо під час засідань силових структур.

Фото: ГУР

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