Шукатимуть “неонацистів” серед молоді: окупанти планують посилити антипартизанські заходи
Російські військові намагаються знайти нові шляхи тиску на підпілля на тимчасово окупованих територіях, оскільки поточні заходи не дають бажаного результату.
У зв’язку з цим у Москві під головуванням директора ФСБ РФ Олександра Бортнікова у режимі відеоконференції відбулось засідання національного антитерористичного комітету Росії. Там взяли участь міністри всіх рівнів силового блоку та начальник Генштабу Валерій Герасімов.
– Офіційна мета засідання – удосконалення профілактики тероризму у сфері освіти та молодіжного середовища. Нібито ворог має намір приділити особливу увагу питанням протидії так званій “ідеології тероризму і неонацизму” серед молоді на тимчасово окупованих територіях, – повідомляє Центр національного супротиву.
Зазначається, що окупаційна адміністрація має намір посилити відповідальність за поширення інформації проукраїнського характеру та виявлення осередків руху опору.
– Таким чином, результати засідання антитерористичного комітету РФ вказують на збереження окупаційної політики РФ, спрямованої на викорінення української ідентичності та нав’язування українській молоді ідеологію “русского мира”, – додають у ЦНС.
Крім цього, варто зазначити, що окупанти бояться спротиву українських партизанів, тому все частіше починають вставляти дані теми у свій порядок денний, особливо під час засідань силових структур.
Фото: ГУР
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко