На территории Бахмута Донецкой области сейчас идут ожесточенные бои, поскольку враг поставил цель взять этот неприступный город-крепость, однако украинским защитникам успешно удается “стачивать боеспособность врага”.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

— Враг продолжает сосредотачивать усилия на Бахмуте. Сегодня непосредственно в городской застройке происходят беспрецедентные за последние десятилетия кровавые бои. Враг поставил цель взять этот неприступный город-крепость. Наши воины в жестоких боях делают все, чтобы стачивать боеспособность врага, выбивать его силу и моральный дух. И они это успешно делают, — подчеркнул он.

По его словам, оккупанты за последние сутки нанесли в районе Бахмута 158 ударов ракетами, артиллерией и РСЗО, произошло 17 боевых столкновений, наши защитники уничтожили 80 россиян, еще 100 ранены, также ликвидированы четыре полевых склада.

Бахмут стал “точкой бесславности для российских войск”, считает Череватый, потому что не взять в течение девяти месяцев районный центр — “это позор, который им не удастся смыть никогда”.

Он назвал следующее направление по интенсивности боев — Лиманско-Купянское, которое является лидером по обстрелам.

— За сутки враг 307 раз обстрелял здесь наши позиции различными калибрами и системами огня. Произошло несколько боевых столкновений, 12 оккупантов уничтожены, 44 ранены, — уточнил военный.

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