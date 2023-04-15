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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

У Бахмуті ЗСУ роблять усе, щоб сточувати боєздатність ворога – Череватий

Бої за Бахмут
Фото: Getty Images

На території Бахмуту Донецької області наразі точаться запеклі бої, оскільки ворог поставив за мету взяти це неприступне місто-фортецю, проте українським захисникам успішно вдається “сточувати боєздатність ворога”.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

– Ворог продовжує зосереджувати зусилля на Бахмуті. Сьогодні безпосередньо в міській забудові відбуваються безпрецедентні за останні десятиліття криваві бої. Ворог поставив за мету взяти це неприступне місто-фортецю. Наші воїни в жорстоких боях роблять усе, щоб сточувати боєздатність ворога, вибивати його силу і моральний дух. І вони це успішно роблять, – наголосив він.

За його словами, окупанти за останню добу завдали в районі Бахмуту 158 ударів ракетами, артилерією та РСЗВ, сталося 17 бойових зіткнень, наші захисники знищили 80 росіян, ще 100 поранено, також ліквідовано чотири польових склади.

Бахмут став “точкою безславності для російських військ”, вважає Череватий, тому що не взяти протягом дев’яти місяців районний центр – “це ганьба, яку їм не вдасться змити ніколи”.

Він назвав наступний напрямок за інтенсивністю боїв – Лимансько-Куп’янський, який є лідером за обстрілами.

– За добу ворог 307 разів обстріляв тут наші позиції різними калібрами та системами вогню. Відбулося кілька бойових зіткнень, 12 окупантів знищено, 44 поранено, – уточнив військовий.

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Армія Росії, Бахмут, Війна в Україні, Донецька область, ЗСУ, Луганська область, Російська агресія
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