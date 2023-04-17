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Услуги нет ни в разработке, ни в планах. Федоров в очередной раз опроверг заявления о повестках в Дії

Михайло Федоров
Фото: УНИАН

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров, комментируя слова члена парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности Федора Вениславского, в очередной раз заявил, что повестки через приложение Дія присылать не будут.

Об этом он написал в Telegram.

— Услуги нет ни в разработке, ни в планах. Сохраняйте спокойствие, всем хорошего дня, — написал министр.

Ранее Федор Вениславский в эфире телемарафона Единые новости заявил, что пока в Украине нет технической возможности, чтобы отправлять повестки через Дію, однако в будущем эту инициативу могут реализовать.

— Потенциально в будущем мы должны к этому прийти, поскольку цифровизация предусматривает упрощение всех действий, и бумажные повестки точно должны уйти в прошлое. Но на сегодня это проекты не в краткосрочной перспективе, — сказал Вениславский.

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Источник: телемарафон

Дія, Михайло Федоров, Федор Вениславский
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