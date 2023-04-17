Услуги нет ни в разработке, ни в планах. Федоров в очередной раз опроверг заявления о повестках в Дії
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров, комментируя слова члена парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности Федора Вениславского, в очередной раз заявил, что повестки через приложение Дія присылать не будут.
Об этом он написал в Telegram.
— Услуги нет ни в разработке, ни в планах. Сохраняйте спокойствие, всем хорошего дня, — написал министр.
Ранее Федор Вениславский в эфире телемарафона Единые новости заявил, что пока в Украине нет технической возможности, чтобы отправлять повестки через Дію, однако в будущем эту инициативу могут реализовать.
— Потенциально в будущем мы должны к этому прийти, поскольку цифровизация предусматривает упрощение всех действий, и бумажные повестки точно должны уйти в прошлое. Но на сегодня это проекты не в краткосрочной перспективе, — сказал Вениславский.
Источник: телемарафон
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