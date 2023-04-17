Послуги немає ані в розробці, ані в планах. Федоров вкотре спростував заяви про повістки в Дії

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, коментуючи слова члена парламентського Комітету з питань нацбезпеки Федора Веніславського, вкотре заявив, що повістки через застосунок Дія не надсилатимуть.

Про це він написав у Telegram.

– Послуги немає ані в розробці, ані в планах. Зберігайте спокій, всім гарного дня, – написав міністр.

Раніше Федір Веніславський в етері телемарафону Єдині новини заявив, що наразі в Україні немає технічної можливості, щоб надсилати повістки через Дію, однак у майбутньому цю ініціативу можуть реалізувати.

– Потенційно в майбутньому ми маємо до цього прийти, оскільки цифровізація передбачає спрощення всіх дій, і паперові повістки точно мають піти в минуле. Але на сьогодні це проєкти не в короткостроковій перспективі, – сказав Веніславський.

Джерело: телемарафон

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