Послуги немає ані в розробці, ані в планах. Федоров вкотре спростував заяви про повістки в Дії
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, коментуючи слова члена парламентського Комітету з питань нацбезпеки Федора Веніславського, вкотре заявив, що повістки через застосунок Дія не надсилатимуть.
Про це він написав у Telegram.
– Послуги немає ані в розробці, ані в планах. Зберігайте спокій, всім гарного дня, – написав міністр.
Раніше Федір Веніславський в етері телемарафону Єдині новини заявив, що наразі в Україні немає технічної можливості, щоб надсилати повістки через Дію, однак у майбутньому цю ініціативу можуть реалізувати.
– Потенційно в майбутньому ми маємо до цього прийти, оскільки цифровізація передбачає спрощення всіх дій, і паперові повістки точно мають піти в минуле. Але на сьогодні це проєкти не в короткостроковій перспективі, – сказав Веніславський.
Джерело: телемарафон
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко