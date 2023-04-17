Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
6 660 грн одним платежем: як українцям зареєструватися на грошову допомогу від організації ACTED
Я нікому не побажаю так прощатися зі своєю коханою людиною. Наречена Да Вінчі розповіла, як намагалася його врятувати
Зеленський та Дуда у Варшаві передали послання Кремлю: ніколи більше вам не вдасться нас посварити
Курс долара відпустять: що відомо та коли це може статися
Була на 17-му тижні вагітності: чоловік зіштовхнув свою дружину зі скелі
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Послуги немає ані в розробці, ані в планах. Федоров вкотре спростував заяви про повістки в Дії

Михайло Федоров
Фото: УНІАН

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, коментуючи слова члена парламентського Комітету з питань нацбезпеки Федора Веніславського, вкотре заявив, що повістки через застосунок Дія не надсилатимуть.

Про це він написав у Telegram.

– Послуги немає ані в розробці, ані в планах. Зберігайте спокій, всім гарного дня, – написав міністр.

Раніше Федір Веніславський в етері телемарафону Єдині новини заявив, що наразі в Україні немає технічної можливості, щоб надсилати повістки через Дію, однак у майбутньому цю ініціативу можуть реалізувати.

– Потенційно в майбутньому ми маємо до цього прийти, оскільки цифровізація передбачає спрощення всіх дій, і паперові повістки точно мають піти в минуле. Але на сьогодні це проєкти не в короткостроковій перспективі, – сказав Веніславський.

Читайте також
Вручатимуть повістки незалежно від місця військового обліку: що змінює постанова №318
Мобілізація, військовий облік, війна в Україні, паспорт України

Джерело: телемарафон

Дія, Михайло Федоров, Федір Веніславський
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Влада шукає гроші, щоб повернути військовим 30 тис. грн виплат – представник президента
Зарплата, гроші, виплати, гривні, гаманець
Уряд Японії запросив Федорова на зустріч міністрів цифровізації G7 – Kyodo
Михайло Федоров
Це технічно неможливо: Федоров про розсилку повісток через месенджери
Михайло Федоров
Багато інформації можна отримати завдяки верифікації: Мінцифри про післявоєнний перепис населення
Михайло Федоров
В Україні може з’явитись публічний реєстр ухилянтів
Послуги немає ані в розробці, ані в планах. Федоров вкотре спростував заяви про повістки в Дії
Відео
Депортація дітей з Херсонщини — навіщо окупанти викрадають українських сиріт

Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге,  дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.

Ольга Чайко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (15.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (15.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (15.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (15.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь