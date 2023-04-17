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Україна
Юлия Соколова, редактор ленты

РФ перебрасывает на Восток Украины “штурмовые Z-подразделения” из зеков – ВСУ

російський окупант
Фото: Getty Images

Российское командование перебрасывает на Восток Украины новые “штурмовые Z-подразделения”. Они должны заменить десантников, которых после значительных потерь отвели на восстановление.

Об этом рассказал спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский ведущему ICTV Вадиму Карпьяку в эфире телемарафона Єдині новини.

Он охарактеризовал войска РФ как “армию трусов и зеков”.

На Донецком направлении появились новые “штурмовые подразделения Z”. Они пришли на замену двум полкам десантников, отведенным на восстановление и получившим значительные потери в районе Марьинки и Авдеевки.

“Подразделения Z” известны тем, что в их состав входят люди с криминальным прошлым. Именно поэтому я сказал, что армия трусов и зеков, – отметил Дмитрашковский.

Он добавил, что тем самым министр обороны РФ Сергей Шойгу “перебил хлеб” основателю ЧВК Вагнера Евгению Пригожину, отобрав у него возможность пополнять свои ряды криминалом.

Дмитрашковский объяснил, что оккупанты не могут быстро заменить отведенных на восстановление десантников, поскольку в РФ сегодня “подготовленных боевых частей не так много”. Для полноценной подготовки морского пехотинца требуется не менее полугода, а десантника – от трех месяцев.

Спикер напомнил, что российское руководство “достаточно глупо” распорядилось спецподразделениями армии РФ, использовав их как пушечное мясо. Речь идет о 155 и 40 бригадах морской пехоты РФ, которые были фактически уничтожены на Угледарском направлении, где их отправляли волнами “просто на убой”.

– Десантные подразделения, которые отвели, заменить некем. Именно поэтому сегодня заходят “штурмовые подразделения Z”, — подчеркнул Дмитрашковский.

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російські окупанти

Он уточнил, что российские “Z-подразделения” имеют свой “устав” и собственную стратегию. В плен к украинским военным попали 15 оккупантов из такого формирования. При них были обнаружены методические рекомендации, которые несколько отличаются от рекомендаций для обычных штурмовых подразделений, состоящих из десантников и мотопехотных войск.

Дмитрашковский добавил, что у “Z-подразделений” плохое обеспечение оружием и медикаментами. А пленные рассказывают о пренебрежительном отношении к ним командования. За отказ идти в бой оккупантов ставят к стенке и стреляют над их головами.

Рассказывая о ситуации на разных направлениях, Дмитрашковский сообщил, что на Угледарском направлении “враг несколько успокоился со штурмовыми действиями”, но продолжает производить обстрелы.

На Авдеевском и Марьинском направлениях враг также снизил свою активность: за вчерашний день было 22 штурмовых действия. Там оккупанты практически не применяют технику – вероятно, из-за проблем с логистикой.

Что касается Марьинки, то ситуация остается сложной. Рашисты совершают постоянные атаки, чтобы захватить этот разрушенный населенный пункт и блокировать Авдеевку.

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