Російське командування перекидає на Схід України нові “штурмові Z-підрозділи”. Вони мають замінити десантників, яких після значних втрат відвели на відновлення.

Про це розповів речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський ведучому ICTV Вадиму Карп’яку в ефірі телемарафону Єдині новини.

Він охарактеризував війська РФ як “армію боягузів і зеків”.

– На Донецькому напрямку з’явилися нові “штурмові підрозділи Z”. Вони прийшли на заміну двом полкам десантників, яких відвели на відновлення і які отримали значні втрати в районі Мар’їнки та Авдіївки. “Підрозділи Z” відомі тим, що до їх складу входять люди з кримінальним минулим. Саме тому я сказав, що армія боягузів і зеків, – зазначив Дмитрашківський.

Він додав, що тим самим міністр оборони РФ Сергій Шойгу “перебив хліб” засновнику ПВК Вагнера Євгенію Пригожину, відібравши в нього можливість поповнювати свої ряди криміналом.

Дмитрашківський пояснив, що окупанти не можуть швидко замінити відведених на відновлення десантників, оскільки в РФ сьогодні “підготовлених бойових частин не так багато”. Для повноцінної підготовки морського піхотинця потрібно щонайменше пів року, а десантника – від трьох місяців.

Речник нагадав, що російське керівництво “досить нерозумно” розпорядилося спецпідрозділами армії РФ, використавши їх як гарматне м’ясо. Йдеться про 155 та 40 бригади морської піхоти РФ, які були фактично знищені на Вугледарському напрямку, де їх відправляли хвилями “просто на забій”.

– Десантні підрозділи, які відвели, замінити немає ким. Саме тому сьогодні заходять “штурмові підрозділи Z”, – наголосив Дмитрашківський.

Він уточнив, що російські “Z-підрозділи” мають свій “статут” і власну стратегію. У полон до українських військових потрапили 15 окупантів із такого формування. При них були виявлені методичні рекомендації, які дещо відрізняються від рекомендацій для звичайних штурмових підрозділів, що складаються з десантників та мотопіхотних військ.

Дмитрашківський додав, що “Z-підрозділи” мають погане забезпечення зброєю та медикаментами. А полонені розповідають про зневажливе ставлення до них командування. За відмову йти в бій окупантів ставлять до стінки і стріляють над їхніми головами.

Розповідаючи про ситуацію на різних напрямках, Дмитрашківський повідомив, що на Вугледарському напрямку “ворог дещо заспокоївся зі штурмовими діями”, але продовжує здійснювати обстріли.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог також знизив свою активність: за вчорашній день було 22 штурмові дії. Там окупанти практично не застосовують техніку – ймовірно, через проблеми з логістикою.

Що стосується Мар’їнки, то ситуація залишається складною. Рашисти здійснюють постійні атаки, щоб захопити цей зруйнований населений пункт та блокувати Авдіївку.

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