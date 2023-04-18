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Марта Бондаренко, редактор ленты

Оккупанты продолжают строить линию обороны на юге, опасаясь контрнаступления ВСУ

російські солдати
Фото: Depositphotos

На юге Украины российские оккупационные войска продолжают оборонительные приготовления.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Оккупанты продолжают строить укрепления и оборонительные линии в Херсонской и Запорожской областях, готовясь к контрнаступлению Вооруженных сил Украины.

Один российский провоенный блогер отметил, что оккупационные силы “неспокойны” и проводят перегруппировку из-за опасений украинских атак.

Оккупанты продолжают строить линию обороны на юге, опасаясь контрнаступления ВСУ
ISW
Оккупанты продолжают строить линию обороны на юге, опасаясь контрнаступления ВСУ
ISW
Оккупанты продолжают строить линию обороны на юге, опасаясь контрнаступления ВСУ
Оккупанты продолжают строить линию обороны на юге, опасаясь контрнаступления ВСУ

Оперативное командование Юг сообщило, что российские силы вывели в Черное море еще один надводный ракетоносец, и теперь в море находится в общей сложности 16 ракет Калибр.

Также российские силы продолжают планомерные обстрелы вдоль южной линии фронта.

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Українські військові

Источник: ISW
Война в Украине, Запорожская область, Херсонская область
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Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.

Ольга Чайко
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