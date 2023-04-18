Окупанти продовжують будувати лінію оборони на півдні, побоюючись контрнаступу ЗСУ
На півдні України російські окупаційні війська продовжують оборонні приготування.
Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).
Окупанти продовжують будувати укріплення та оборонні лінії в Херсонській та Запорізькій областях, готуючись до контрнаступу Збройних сил України.
Один російський провоєнний блогер зазначив, що окупаційні сили “неспокійні” і проводять перегрупування через побоювання українських атак.
Оперативне командування Південь повідомило, що російські сили вивели в Чорне море ще один надводний ракетоносець, і тепер у морі перебуває загалом 16 ракет Калібр.
Також російські сили продовжують планомірні обстріли вздовж південної лінії фронту.
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко