На півдні України російські окупаційні війська продовжують оборонні приготування.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Окупанти продовжують будувати укріплення та оборонні лінії в Херсонській та Запорізькій областях, готуючись до контрнаступу Збройних сил України.

Один російський провоєнний блогер зазначив, що окупаційні сили “неспокійні” і проводять перегрупування через побоювання українських атак.

Оперативне командування Південь повідомило, що російські сили вивели в Чорне море ще один надводний ракетоносець, і тепер у морі перебуває загалом 16 ракет Калібр.

Також російські сили продовжують планомірні обстріли вздовж південної лінії фронту.

Джерело : ISW

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