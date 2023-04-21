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Україна
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Ни украинцы, ни европейцы не поймут, если на саммите Украину не пригласят в НАТО — Зеленский

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Ни украинцы, ни европейцы, ни жители всего пространства НАТО не поймут лидеров Альянса, если на саммите в этом году в Вильнюсе не прозвучит политическое приглашение для Украины в Альянс.

Об этом в своем вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Готовимся к саммиту НАТО в Вильнюсе, который запланирован на лето этого года. Но его содержание прорабатывается уже сейчас именно на таких встречах, в контактах разного уровня, которые мы ведем с нашими партнерами, — сказал он.

Зеленский отметил, что Украина сделала все для того, чтобы ее заявка была удовлетворена.

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— Сложно даже сказать, чей вклад больше в европейскую евроатлантическую безопасность, чем наших воинов… Украинцев и украинок, своей жизнью защищающих свободу. Благодарю всех партнеров, которые нас в этом поддерживают, — отметил глава государства.

Война в Украине, Владимир Зеленский, НАТО, Саміт
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