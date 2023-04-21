Визит генсека НАТО Йенса Столтенберга в Киев является “чрезвычайно важным” и демонстрирует четкий сигнал для будущего Украины в Организации Североатлантического договора.

Об этом заявил военный аналитик Sky News, вице-маршал авиации Великобритании в отставке Шон Белл.

— Это был чрезвычайно важный день для Украины. Украина не является членом НАТО, но этот визит генерального секретаря говорит о многом, — считает он.

По его словам, вся цель поездки генсека НАТО заключалась в том, чтобы “продемонстрировать солидарность с Украиной”.

— Стоит напомнить, что НАТО по сути является оборонительным альянсом. Он не готов отправлять солдат на места, но во время этого визита было много слов о поддержке Украины и помощи в восстановлении, — добавил он.

Шон Белл также говорит, что визит Столтенберга в Киев является “еще одним доказательство того, что надежды Владимира Путина остановить расширение НАТО не оправдались”.

— Но Столтенберг не мог быть более четким, Украина принадлежит к евроатлантическому альянсу. Это было самое четкое заявление, которое мы когда-либо видели, о пути, которым Украина может присоединиться к Альянсу, — считает эксперт.

В то же время Юрий Романюк, председатель ОО Украина в НАТО, считает, что генеральный секретарь Столтенберг во время своего визита в Киев может откровенно поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку ему остались считанные месяцы на посту главы Организации Североатлантического договора.

Как указал Романюк в эфире Radio NV, 11-12 июля пройдет вильнюсский саммит НАТО, где состоится прощание с генеральным секретарем Столтенбергом, который уже объявил, что покинет эту должность.

— Он завершает вторую каденцию пребывания на занимаемой должности. На том саммите, скорее всего, будет официально избран новый генеральный секретарь. И это так называемый дипломатический, прощальный, личный визит Йенса Столтенберга в Киев, к президенту Зеленскому: переговорить с ним, подвести основные итоги, наметить план на саммит — те, которые будут рассматриваться 11-12 июля при возможном или невозможном участии президента Украины, если он пожелает приехать, потому что официальное приглашение ему предоставлено, — сказал эксперт.

По мнению Юрия Романюка, Столтенберг во время визита пытается нарисовать сценарий будущей безопасности для Украины в личном разговоре с представителями украинской власти.

— Чем НАТО может помочь Украине на сегодня. И в этот момент трансформации генеральный секретарь НАТО может уже открыто наконец сказать Зеленскому личную точку зрения как человек. Ему уже нечего терять на этой должности. Он досиживает на этой должности последние два месяца, — считает эксперт.

Юрий Романюк говорит, что Йенс Столтенберг может “быть откровенным и честно сказать, какие страны нам вставляют палки в колеса, с кем надо работать”.

Эксперт напомнил, что ранее, несмотря на приглашение на саммит в Вильнюсе, президент Владимир Зеленский сказал, что может отказаться от участия, если там не будет предоставлено гарантий относительно членства Украины в НАТО.

— Президент Зеленский сказал, если на саммите не примут решение о предоставлении Украине официального приглашения вступить в Альянс, то он, скорее всего, не приедет. Как на мой взгляд, это ошибка, но сейчас не об этом. И поэтому он приехал лично переговорить, — сказал он.

Кроме того, визит Йенса Столтенберга происходит перед 11 заседанием Рамштайна, отметил Романюк.

— Хотя генеральный секретарь НАТО и само НАТО не имеет прямого, так сказать, влияния на решения, которые принимает Рамштайн. Но тем не менее, координация совместных действий, безусловно, происходит, в том числе и генеральный секретарь будет это обсуждать, — сказал эксперт.

Напомним, утром 20 апреля стало известно, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с официальным визитом в Киев.

Столтенберг, в частности, подтвердил, что членство Украины в НАТО и гарантии безопасности для Украинского государства будут темой на саммите в Вильнюсе.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.