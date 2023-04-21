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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Ні українці, ні європейці не зрозуміють, якщо на саміті Україну не запросять до НАТО – Зеленський

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Ані українці, ані європейці, ані жителі усього простору НАТО не зрозуміють лідерів Альянсу, якщо на цьогорічному саміті у Вільнюсі не прозвучить політичне запрошення для України до Альянсу.

Про це у своєму вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

– Готуємось до саміту НАТО у Вільнюсі, який запланований на літо цього року. Але його зміст опрацьовується вже зараз саме на таких зустрічах, у контактах різного рівня, які ми ведемо з нашими партнерами, – сказав він.

Зеленський зазначив, що Україна зробила все для того, щоб її заявка була задоволена.

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– Складно навіть сказати, чий внесок більший у європейську євроатлантичну безпеку, ніж наших воїнів… Українців і українок, які своїм життям захищають свободу. Дякую всім партнерам, які нас у цьому підтримують, – зазначив голова держави.

Війна в Україні, Володимир Зеленський, НАТО, Саміт
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