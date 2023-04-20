РФ готується перекинути на оборонні позиції в Криму близько 400 військових – Генштаб ЗСУ
Російське командування планує перемістити на оборонні позиції в Криму близько 400 військовослужбовців строкової служби.
Перекинути окупантів мають до району Володимирівки.
Наразі загарбники, які повинні посилити ці позиції, розквартировані на базі відпочинку Долина скіфів в Ізюмівці.
Тим часом в окупаційних військах, що зосереджені на Донеччині, дедалі більше охочих залишити райони ведення бойових дій та повернутися до РФ.
Низький рівень морально-психологічного стану, зокрема, мають представники підрозділів російського “добровольчого” формування Невський.
За інформацією, яка є в розпорядженні Генштабу ЗСУ, пригнічують загарбників значні втрати під час ведення бойових дій, несвоєчасне забезпечення боєприпасами та невизначеність із термінами поповнення особового складу підрозділів, що зазнали бойових втрат.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 421-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
Фото: Настоящий Гладков