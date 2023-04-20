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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

РФ готується перекинути на оборонні позиції в Криму близько 400 військових – Генштаб ЗСУ

Оборонні укріплення окупантів

Російське командування планує перемістити на оборонні позиції в Криму близько 400 військовослужбовців строкової служби.

Перекинути окупантів мають до району Володимирівки.

Наразі загарбники, які повинні посилити ці позиції, розквартировані на базі відпочинку Долина скіфів в Ізюмівці.

Тим часом в окупаційних військах, що зосереджені на Донеччині, дедалі більше охочих залишити райони ведення бойових дій та повернутися до РФ.

Низький рівень морально-психологічного стану, зокрема, мають представники підрозділів російського “добровольчого” формування Невський.

За інформацією, яка є в розпорядженні Генштабу ЗСУ, пригнічують загарбників значні втрати під час ведення бойових дій, несвоєчасне забезпечення боєприпасами та невизначеність із термінами поповнення особового складу підрозділів, що зазнали бойових втрат.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 421-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Настоящий Гладков

Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Крим, Російська агресія, РФ
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