Война в Украине

20 апреля, 0:28

В Воздушных силах прокомментировали вспышки в Киеве и взрывы в Днепре

Вспышки над украинской столицей вечером 19 апреля связаны с падением спутника или метеорита, а взрывы на востоке государства связаны с работой дронов-камикадзе врага.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВС Украины.

— По предварительной информации вспышки над городом Киев около 22.30 связаны с падением спутника/метеорита (уточняется). В настоящее время угрозы применения противником средств воздушного нападения на этом направлении нет, — говорится в сообщении.

В ВС ВСУ отметили, что противовоздушная оборона находится в готовности.

В то же время, пока соцсети потешаются мемами с летающими тарелками, интенсивная боевая работа Воздушных Сил по БпЛА Shahed-136/131 продолжается на юго-восточном направлении, сообщили военные.

— В зоне ответственности воздушного командования Восток. Сбито около десяти Shahed. Детали — позже! Сохраняйте спокойствие, оставайтесь в укрытии в регионах, где объявлена воздушная тревога, — говорится в сообщении.