Вспышка в небе над Киевом: Игнат говорит, что это не ПВО

Воздушные силы не причастны к вспышке в небе над Киевом вечером 19 апреля, поскольку системы ПВО тогда не работали на этом направлении.

Об этом заявил в эфире телемарафона Єдині новини заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

— В момент вспышки в небе над Киевом Воздушные силы не работали на этом направлении — это однозначно. В столице все наблюдали необычное явление, которое получило распространение в виде мемов с использованием нашей символики, на что не очень хорошо отреагировали в Воздушных силах…Что это было? Вероятно, это метеор, который входил в атмосферу, — подчеркнул он.

По его словам, это явление для военных также было неожиданностью, поскольку “Воздушные силы не занимаются небесными телами”, а только отражением российской агрессии.

Объявление воздушной тревоги Игнат объяснил тем, что в стране идет война и надо было как-то реагировать, по крайней мере для того, чтобы выяснить причину.

— А как вы хотели? В стране идет война. Что-то взорвалось в небе. Надо же как-то реагировать, потому что это неожиданно было для всех. Поэтому была объявлена тревога как минимум для того, чтобы выяснить. Поскольку были такие случаи, когда россияне применяли комплекс С-400…, — добавил он.

Относительно поиска возможных обломков, Игнат отметил, что этим должны заниматься специалисты, а не военные, поскольку эту вспышку наблюдали также в Беларуси.

В американском аэрокосмическом агентстве уже заявили, что воздушный объект и яркая вспышка над Киевской областью вечером 19 апреля — это не спутник NASA.

Там говорят, что спутник остается на орбите, соответственно, он не мог пролетать над Киевом. Не было над столицей и других американских спутников.

Фото: Facebook Юрия Игната

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