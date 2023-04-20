Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Курс долара відпустять: що відомо та коли це може статися
Була на 17-му тижні вагітності: чоловік зіштовхнув свою дружину зі скелі
Відрізали голову ще живому: в соцмережах поширили відео страти українського військовополоненого
Цькували та били: на Чернігівщині підлітки знущалися над дівчиною та знімали це на відео
Під час збройних сутичок у Судані пошкоджено літак української авіакомпанії
Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Спалах у небі над Києвом: Ігнат каже, що це не ППО

Юрій Ігнат

Повітряні сили не причетні до спалаху в небі над Києвом ввечері 19 квітня, оскільки системи ППО тоді не працювали на цьому напрямку.

Про це заявив в ефірі телемарафону Єдині новини заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– У момент спалаху у небі над Києвом Повітряні сили не працювали на цьому напрямку – це однозначно. У столиці всі спостерігали незвичне явище, яке набуло поширення у вигляді мемів з використанням нашої символіки, на що не дуже добре відреагували в Повітряних силах…Що це було? Ймовірно, це метеор, який входив в атмосферу, – наголосив він.

За його словами, це явище для військових також було несподіванкою, оскільки “Повітряні сили не займаються небесними тілами”, а лише відбиттям російської агресії.

Оголошення повітряної тривоги Ігнат пояснив тим, що в країні триває війна і треба було якось реагувати, принаймні для того, щоб з’ясувати причину.

– А як ви хотіли? В країні триває війна. Щось вибухнуло в небі. Треба ж якось реагувати, тому що це несподівано було для всіх. Тому була оголошена тривога щонайменше для того, щоб з’ясувати. Оскільки були такі випадки, коли росіяни застосовували комплекс С-400…, – додав він.

Щодо пошуку можливих уламків, Ігнат наголосив, що цим мають не займатися фахівці, а не військові, оскільки цей спалах спостерігали також у Білорусі.

В американському аерокосмічному агентстві вже заявили, що повітряний об’єкт та яскравий спалах над Київщиною ввечері 19 квітня – це не супутник NASA.

Там кажуть, що супутник залишається на орбіті, відповідно, він не міг пролітати над Києвом. Не було над столицею й інших американських супутників.

Читайте також
НЛО, прибульці та супутник: найкумедніші меми про яскравий спалах у Києві
Спалах у небі над Києвом: Ігнат каже, що це не ППО

Фото: Facebook Юрія Ігната

NASA, Київ, Повітряні сили України
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Генсек НАТО Столтенберг приїхав до Києва – ЗМІ
Спалах у небі над Києвом: Ігнат каже, що це не ППО
Правоохоронці затримали двох жінок та двох чоловіків, які зламали ролети у лаврі та вчинили штовханину
лавра
Київ був і залишається метою агресора – мер
Віталій Кличко
Схоже на болід. Експерти прокоментували загадковий спалах над Києвом
метеор болід
Це був не наш супутник – у NASA прокоментували таємничий спалах над Києвом
Спалах у небі над Києвом: Ігнат каже, що це не ППО
Відео
Три снаряди в ціль: як бійці на Бахмутському напрямку нищать ворогів

Нещадно нищити ворога на Бахмутському напрямку українським захисникам допомагає західне озброєння. Британські гармати L-119  надійшли до нас ще наприкінці літа.

Костянтин Мельников
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (19.04.2023)
Спалах у небі над Києвом: Ігнат каже, що це не ППО
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (19.04.2023)
Спалах у небі над Києвом: Ігнат каже, що це не ППО
Вже зібрали на дрони та бус: у Черкасах студенти розбирають ноутбуки заради ЗСУ
Ремонт гаджетів
У КМДА розповіли, коли очікують пік весняної повені та як готуються рятувальники
Київ підтоплення
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь