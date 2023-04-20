Спалах у небі над Києвом: Ігнат каже, що це не ППО

Повітряні сили не причетні до спалаху в небі над Києвом ввечері 19 квітня, оскільки системи ППО тоді не працювали на цьому напрямку.

Про це заявив в ефірі телемарафону Єдині новини заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– У момент спалаху у небі над Києвом Повітряні сили не працювали на цьому напрямку – це однозначно. У столиці всі спостерігали незвичне явище, яке набуло поширення у вигляді мемів з використанням нашої символіки, на що не дуже добре відреагували в Повітряних силах…Що це було? Ймовірно, це метеор, який входив в атмосферу, – наголосив він.

За його словами, це явище для військових також було несподіванкою, оскільки “Повітряні сили не займаються небесними тілами”, а лише відбиттям російської агресії.

Оголошення повітряної тривоги Ігнат пояснив тим, що в країні триває війна і треба було якось реагувати, принаймні для того, щоб з’ясувати причину.

– А як ви хотіли? В країні триває війна. Щось вибухнуло в небі. Треба ж якось реагувати, тому що це несподівано було для всіх. Тому була оголошена тривога щонайменше для того, щоб з’ясувати. Оскільки були такі випадки, коли росіяни застосовували комплекс С-400…, – додав він.

Щодо пошуку можливих уламків, Ігнат наголосив, що цим мають не займатися фахівці, а не військові, оскільки цей спалах спостерігали також у Білорусі.

В американському аерокосмічному агентстві вже заявили, що повітряний об’єкт та яскравий спалах над Київщиною ввечері 19 квітня – це не супутник NASA.

Там кажуть, що супутник залишається на орбіті, відповідно, він не міг пролітати над Києвом. Не було над столицею й інших американських супутників.

Фото: Facebook Юрія Ігната

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