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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Продолжаются тяжелые бои за город: в Бахмуте ВСУ отразили 22 атаки врага

Бої за Бахмут
Фото: Getty Images

За город Бахмут Донецкой области продолжаются тяжелые бои. Подразделения Сил обороны отразили 22 атаки врага на этом участке фронта.

Об этом сообщили в Генштабе.

– На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Железнянское, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Александро-Шультино, Белая Гора, Дружба, Зализное, Нелеповка и Нью-Йорк Донецкой области, – говорится в сообщении.

При этом авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла один удар по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили три пункта управления противника.

19 апреля сообщалось, что ВСУ сдерживают натиск врага в динамичных боях в Бахмуте  и наносят ему существенные потери.

Бахмут, Война в Украине, Російська агресія
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