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Малиновская Ангелина, редактор ленты

ВСУ сдерживают натиск врага в динамичных боях в Бахмуте и наносят ему существенные потери — Сырский

ВСУ сдерживают натиск врага в динамичных боях в Бахмуте и наносят ему существенные потери — Сырский

Оккупанты концентрируют больше своих сил на Бахмутском направлении, поскольку стремятся установить полный контроль над городом. При этом украинские военные применяют тактику динамических боев, чтобы сдерживать врага в Бахмуте и наносить ему максимальные потери.

Об этом сообщил командир Сухопутных войск генерал-полковник Александр Сырский.

Он отметил, что Бахмут остается эпицентром противостояния российским захватчикам на фронтах.

– Враг концентрирует в Бахмуте наибольшее количество своих сил и мечтает полностью взять город под свой контроль. Однако Силы обороны сдерживают натиск противника в динамических боях, нанося ему существенные потери, — сообщил Сырский.

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ВСУ сдерживают натиск врага в динамичных боях в Бахмуте и наносят ему существенные потери — Сырский

Кроме того, он добавил, что украинские военные минувшей ночью уничтожили не только живую силу и технику россиян, но и два вражеских беспилотника — Орлан и ZALA.

Фото: Александр Сырский

Бахмут, Война в Украине, Александр Сырский, Російська агресія
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