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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Тривають важкі бої за місто: у Бахмуті ЗСУ відбили 22 атаки ворога

Бої за Бахмут
Фото: Getty Images

За місто Бахмут Донецької області наразі тривають важкі бої. Підрозділи сил оборони відбили 22 атаки ворога на цій ділянці фронту.

Про це повідомили у Генштабі.

– На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Олександро-Шультине, Біла Гора, Дружба, Залізне, Неліпівка та Нью-Йорк Донецької області, – йдеться у повідомленні.

При цьому авіація Сил оборони України за добу завдала 1 удару по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління противника.

Нагадаємо, що 19 квітня повідомлялось, що ЗСУ стримують натиск ворога у динамічних боях у Бахмуті  та завдають йому суттєвих втрат.

Бахмут, Війна в Україні, Російська агресія
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