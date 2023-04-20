Украине удалось эвакуировать 70 детей, 56 еще остаются в прифронтовой зоне — Верещук

С минувшей недели из населенных пунктов Донецкой области, где ведутся активные боевые действия, удалось эвакуировать 70 детей.

Об этом сообщила во время брифинга вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Она отметила, что сейчас принудительная эвакуация детей ведется из 21 населенного пункта Донбасса. Еще на прошлой неделе там оставалось 126 детей, на утро четверга – 56. Люди охотно уезжают, если понимают, куда едут.

— У нас сегодня – принудительная эвакуация из Донецкой области. 21 населенный пункт, там, где ведутся активные боевые действия. Мы ежедневно получаем отчеты о количестве остающихся детей. К примеру, по состоянию на сегодняшний день на утро, в этом 21 пункте Донецкой области остается 56 детей. Если сравнить, то на прошлой неделе было 126. То есть, 70 детей нам удалось вывезти, – сказала Верещук.

Но на местных достаточно сильно влияет пропаганда РФ, которая сделала все, “чтобы люди отчаялись, люди не обладали объективной информацией, и, очевидно, не понимали, что происходит”.

— Наша задача как власти сделать так, чтобы люди понимали, что происходит, объективно оценивали степени риска, особенно для детей, особенно для тех, кто не может позаботиться о себе и эвакуироваться, – говорит она.

Вицепремьер также отметила, что региональная принудительная эвакуация детей продолжается в прифронтовых селах Херсонщины и Запорожья.

— У нас сегодня также есть обязательная эвакуация на Херсонщине. Региональная обязательная эвакуация из прифронтовых сел, такие как Казацкое и другие. Там тоже она происходит, и люди едут, зная, куда они едут, то есть это Закарпатье, это Одесская область и другие регионы нашего государства. Если мы говорим о Запорожье, то там есть серая зона: Орехово, Гуляйполе и другие населенные пункты, откуда проводится обязательная эвакуация детей, – подытожила министр.

Источник : Радио Свобода

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