Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Курс доллара отпустят: что известно и когда это может произойти
Была на 17-й неделе беременности: мужчина столкнул свою жену со скалы
Отрезали голову еще живому: в соцсетях распространили видео казни украинского военнопленного
Во время вооруженных столкновений в Судане поврежден самолет украинской авиакомпании
Травили и били: на Черниговщине подростки издевались над девочкой и снимали это на видео
Україна
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Украине удалось эвакуировать 70 детей, 56 еще остаются в прифронтовой зоне — Верещук

Украине удалось эвакуировать 70 детей, 56 еще остаются в прифронтовой зоне — Верещук
Фото: УНИАН

С минувшей недели из населенных пунктов Донецкой области, где ведутся активные боевые действия, удалось эвакуировать 70 детей.

Об этом сообщила во время брифинга вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Она отметила, что сейчас принудительная эвакуация детей ведется из 21 населенного пункта Донбасса. Еще на прошлой неделе там оставалось 126 детей, на утро четверга – 56. Люди охотно уезжают, если понимают, куда едут.

— У нас сегодня – принудительная эвакуация из Донецкой области. 21 населенный пункт, там, где ведутся активные боевые действия. Мы ежедневно получаем отчеты о количестве остающихся детей. К примеру, по состоянию на сегодняшний день на утро, в этом 21 пункте Донецкой области остается 56 детей. Если сравнить, то на прошлой неделе было 126. То есть, 70 детей нам удалось вывезти, – сказала Верещук.

Но на местных достаточно сильно влияет пропаганда РФ, которая сделала все, “чтобы люди отчаялись, люди не обладали объективной информацией, и, очевидно, не понимали, что происходит”.

Читайте также
Кабмин одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий — Минреинтеграции
Украине удалось эвакуировать 70 детей, 56 еще остаются в прифронтовой зоне — Верещук

— Наша задача как власти сделать так, чтобы люди понимали, что происходит, объективно оценивали степени риска, особенно для детей, особенно для тех, кто не может позаботиться о себе и эвакуироваться, – говорит она.

Вицепремьер также отметила, что региональная принудительная эвакуация детей продолжается в прифронтовых селах Херсонщины и Запорожья.

— У нас сегодня также есть обязательная эвакуация на Херсонщине. Региональная обязательная эвакуация из прифронтовых сел, такие как Казацкое и другие. Там тоже она происходит, и люди едут, зная, куда они едут, то есть это Закарпатье, это Одесская область и другие регионы нашего государства. Если мы говорим о Запорожье, то там есть серая зона: Орехово, Гуляйполе и другие населенные пункты, откуда проводится обязательная эвакуация детей, – подытожила министр.

Источник: Радио Свобода
Война в Украине, Донецкая область, Евакуація
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
”Утечка” документов Пентагона: ЧВК Вагнера безуспешно пыталась купить оружие у Китая
ПВК Вагнер
Продолжаются тяжелые бои за город: в Бахмуте ВСУ отразили 22 атаки врага
Бої за Бахмут
Россия снова обстреляла Берислав – ребенок в тяжелом состоянии
Берислав
Открываем новый уровень взаимодействия между общинами Украины и союзников — Зеленский
Володимир Зеленський
Кулеба разочарован неспособностью ЕС договориться о поставках боеприпасов Украине
Украине удалось эвакуировать 70 детей, 56 еще остаются в прифронтовой зоне — Верещук
Видео
Три снаряда в цель: как бойцы на Бахмутском направлении уничтожают врагов

Беспощадно уничтожать врага на Бахмутском направлении украинским защитникам помогает западное вооружение. Британские пушки L-119 поступили к нам еще в конце лета. А

Константин Мельников
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (19.04.2023)
Украине удалось эвакуировать 70 детей, 56 еще остаются в прифронтовой зоне — Верещук
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (19.04.2023)
Украине удалось эвакуировать 70 детей, 56 еще остаются в прифронтовой зоне — Верещук
Уже собрали на дроны и бус: в Черкассах студенты разбирают ноутбуки ради ВСУ
Ремонт гаджетів
В КГГА рассказали, когда ожидают пик весеннего наводнения и как готовятся спасатели
Київ підтоплення
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь