Україні вдалося евакуювати 70 дітей, 56 ще залишаються у прифронтовій зоні – Верещук

Від минулого тижня із населених пунктів Донецької області, де ведуться активні бойові дії, вдалося евакуювати 70 дітей.

Про це повідомила під час брифінгу віцепрем’єр–міністерка–міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Вона зауважила, що зараз примусова евакуація дітей ведеться із 21 населеного пункту Донеччини. Ще минулого тижня там залишалося 126 дітей, станом на ранок четверга – 56. Люди охоче виїжджають, якщо розуміють, куди їдуть.

– У нас на сьогодні – примусова евакуація з Донецької області. 21 населений пункт, там, де ведуться активні бойові дії. Ми щодня отримуємо звіти про кількість дітей, які залишаються. До прикладу, станом на сьогодні на ранок, у цьому 21 пункті Донецької області залишається 56 дітей. Якщо порівняти, то минулого тижня було 126. Тобто 70 дітей нам вдалося вивезти, – сказала Верещук.

Але на місцевих досить сильно впливає пропаганда РФ, яка зробила усе, “щоби люди зневірилися, люди не мали об’єктивної інформації, і, очевидно, не розуміли, що відбувається”.

– Наше завдання як влади зробити так, щоб люди розуміли, що відбувається, об’єктивно оцінювали ступені ризику, особливо для дітей, особливо для тих, хто не може про себе подбати самотужки і евакуюватися, – каже вона.

Віцепрем’єрка також зазначила, що регіональна примусова евакуація дітей триває у прифронтових селах Херсонщини та Запоріжжя.

– У нас на сьогодні також є обов’язкова евакуація на Херсонщині. Регіональна обов’язкова евакуація із прифронтових сіл, такі як Козацьке і решта. Там теж вона відбувається, і люди їдуть, знаючи куди вони їдуть, тобто це Закарпаття, це Одеська область та інші регіони нашої держави. Якщо ми говоримо про Запоріжжя, то там є також сіра зона: Оріхове, Гуляйполе і інші населені пункти, звідки проводиться обов’язкова евакуація дітей, – підсумувала міністерка.

Джерело : Радіо Свобода

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