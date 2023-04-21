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Україна
Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Где в Украине ведутся боевые действия — перечень территорий

Где в Украине ведутся боевые действия — перечень территорий

Полномасштабная война на территории Украины продолжается. Уже более года украинский народ борется за свою землю и независимость, уничтожая врага.

На каких территориях Украины ведутся боевые действия в 2023 году, смотрите в материале Фактов ICTV.

Перечень территорий Украины, на которых ведутся боевые действия

В декабре 2022 года правительство приняло постановление №1364, которым определило механизм формирования единого перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия, или временно оккупированных Российской Федерацией. А сам перечень был утвержден Приказом Минреинтеграции от 22 декабря 2022 года №309.

Последние изменения в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия, или временно оккупированных Российской Федерацией, были внесены приказами Минреинтеграции №80 и №84.

Изменения начали действовать с 10 марта 2023 года. Стоит отметить, что перечень регулярно обновляется, поэтому назвать его фиксированным невозможно.

Итак, в обновленный перечень территорий возможных и активных боевых действий вошли населенные пункты:

  • Днепропетровской области: семь общин Никопольского района, одна община Криворожского района, четыре общины Синельниковского района.
  • Донецкой: 14 общин Покровского района, 13 общин Бахмутского района, восемь общин Волновахского района и 12 общин Краматорского района.
  • Николаевской: шесть общин Баштанского района (дата завершения боевых действий 11.11.2022), пять общин Вознесенского района (дата завершения боевых действий 05.03.2022), девять общин Николаевского района (в семи общинах боевые действия завершились 11.11.2022).
  • Сумской: три общины Ахтырского района (дата завершения боевых действий 27.12.2022), девять общин Сумского района (дата завершения боевых действий 03.04.22), восемь общин Шосткинского района и одна община Конотопского района.
  • Харьковской: 39 общин Купянского района (в шести общинах уже завершились активные боевые действия).
  • Херсонской: 11 общин Бериславского района, шесть общин Херсонского района, две общины Каховского района.
  • Вся территория Черниговской области, но активные боевые действия были завершены 3 апреля 2022 года.
  • Запорожской: шесть общин Васильевского района, вся территория Запорожского района (дата завершения боевых действий: 31.12.2022), 70 общин Пологовского района.
  • Луганской области: 12 общин Сватовского района и две общины Северодонецкого района.

Для поиска своей общины перейдите по ссылке.

Стоит отметить, что территории, которые указываются в перечне, делятся на несколько категорий:

  • территории, которые оккупированы РФ;
  • территории, на которых ведутся (велись) боевые действия.

А территории, на которых ведутся (велись) боевые действия, поделены на:

  • территории возможных боевых действий;
  • территории активных боевых действий.

Также в перечень включены территории, на которых велись боевые действия и которые были временно оккупированы с 24 февраля 2022 года, и на которых боевые действия или временная оккупация завершились.

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