Где в Украине ведутся боевые действия — перечень территорий
Полномасштабная война на территории Украины продолжается. Уже более года украинский народ борется за свою землю и независимость, уничтожая врага.
На каких территориях Украины ведутся боевые действия в 2023 году, смотрите в материале Фактов ICTV.
Перечень территорий Украины, на которых ведутся боевые действия
В декабре 2022 года правительство приняло постановление №1364, которым определило механизм формирования единого перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия, или временно оккупированных Российской Федерацией. А сам перечень был утвержден Приказом Минреинтеграции от 22 декабря 2022 года №309.
Последние изменения в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия, или временно оккупированных Российской Федерацией, были внесены приказами Минреинтеграции №80 и №84.
Изменения начали действовать с 10 марта 2023 года. Стоит отметить, что перечень регулярно обновляется, поэтому назвать его фиксированным невозможно.
Итак, в обновленный перечень территорий возможных и активных боевых действий вошли населенные пункты:
- Днепропетровской области: семь общин Никопольского района, одна община Криворожского района, четыре общины Синельниковского района.
- Донецкой: 14 общин Покровского района, 13 общин Бахмутского района, восемь общин Волновахского района и 12 общин Краматорского района.
- Николаевской: шесть общин Баштанского района (дата завершения боевых действий 11.11.2022), пять общин Вознесенского района (дата завершения боевых действий 05.03.2022), девять общин Николаевского района (в семи общинах боевые действия завершились 11.11.2022).
- Сумской: три общины Ахтырского района (дата завершения боевых действий 27.12.2022), девять общин Сумского района (дата завершения боевых действий 03.04.22), восемь общин Шосткинского района и одна община Конотопского района.
- Харьковской: 39 общин Купянского района (в шести общинах уже завершились активные боевые действия).
- Херсонской: 11 общин Бериславского района, шесть общин Херсонского района, две общины Каховского района.
- Вся территория Черниговской области, но активные боевые действия были завершены 3 апреля 2022 года.
- Запорожской: шесть общин Васильевского района, вся территория Запорожского района (дата завершения боевых действий: 31.12.2022), 70 общин Пологовского района.
- Луганской области: 12 общин Сватовского района и две общины Северодонецкого района.
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Стоит отметить, что территории, которые указываются в перечне, делятся на несколько категорий:
- территории, которые оккупированы РФ;
- территории, на которых ведутся (велись) боевые действия.
А территории, на которых ведутся (велись) боевые действия, поделены на:
- территории возможных боевых действий;
- территории активных боевых действий.
Также в перечень включены территории, на которых велись боевые действия и которые были временно оккупированы с 24 февраля 2022 года, и на которых боевые действия или временная оккупация завершились.