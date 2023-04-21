Полномасштабная война на территории Украины продолжается. Уже более года украинский народ борется за свою землю и независимость, уничтожая врага.

На каких территориях Украины ведутся боевые действия в 2023 году, смотрите в материале Фактов ICTV.

Перечень территорий Украины, на которых ведутся боевые действия

В декабре 2022 года правительство приняло постановление №1364, которым определило механизм формирования единого перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия, или временно оккупированных Российской Федерацией. А сам перечень был утвержден Приказом Минреинтеграции от 22 декабря 2022 года №309.

Последние изменения в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия, или временно оккупированных Российской Федерацией, были внесены приказами Минреинтеграции №80 и №84.

Изменения начали действовать с 10 марта 2023 года. Стоит отметить, что перечень регулярно обновляется, поэтому назвать его фиксированным невозможно.

Итак, в обновленный перечень территорий возможных и активных боевых действий вошли населенные пункты:

Днепропетровской области: семь общин Никопольского района, одна община Криворожского района, четыре общины Синельниковского района.

области: семь общин Никопольского района, одна община Криворожского района, четыре общины Синельниковского района. Донецкой: 14 общин Покровского района, 13 общин Бахмутского района, восемь общин Волновахского района и 12 общин Краматорского района.

14 общин Покровского района, 13 общин Бахмутского района, восемь общин Волновахского района и 12 общин Краматорского района. Николаевской: шесть общин Баштанского района (дата завершения боевых действий 11.11.2022), пять общин Вознесенского района (дата завершения боевых действий 05.03.2022), девять общин Николаевского района (в семи общинах боевые действия завершились 11.11.2022).

шесть общин Баштанского района (дата завершения боевых действий 11.11.2022), пять общин Вознесенского района (дата завершения боевых действий 05.03.2022), девять общин Николаевского района (в семи общинах боевые действия завершились 11.11.2022). Сумской: три общины Ахтырского района (дата завершения боевых действий 27.12.2022), девять общин Сумского района (дата завершения боевых действий 03.04.22), восемь общин Шосткинского района и одна община Конотопского района.

три общины Ахтырского района (дата завершения боевых действий 27.12.2022), девять общин Сумского района (дата завершения боевых действий 03.04.22), восемь общин Шосткинского района и одна община Конотопского района. Харьковской: 39 общин Купянского района (в шести общинах уже завершились активные боевые действия).

39 общин Купянского района (в шести общинах уже завершились активные боевые действия). Херсонской: 11 общин Бериславского района, шесть общин Херсонского района, две общины Каховского района.

11 общин Бериславского района, шесть общин Херсонского района, две общины Каховского района. Вся территория Черниговской области , но активные боевые действия были завершены 3 апреля 2022 года.

, но активные боевые действия были завершены 3 апреля 2022 года. Запорожской: шесть общин Васильевского района, вся территория Запорожского района (дата завершения боевых действий: 31.12.2022), 70 общин Пологовского района.

шесть общин Васильевского района, вся территория Запорожского района (дата завершения боевых действий: 31.12.2022), 70 общин Пологовского района. Луганской области: 12 общин Сватовского района и две общины Северодонецкого района.

Для поиска своей общины перейдите по ссылке.

Стоит отметить, что территории, которые указываются в перечне, делятся на несколько категорий:

территории, которые оккупированы РФ;

территории, на которых ведутся (велись) боевые действия.

А территории, на которых ведутся (велись) боевые действия, поделены на:

территории возможных боевых действий;

территории активных боевых действий.

Также в перечень включены территории, на которых велись боевые действия и которые были временно оккупированы с 24 февраля 2022 года, и на которых боевые действия или временная оккупация завершились.

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