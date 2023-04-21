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На яких територіях України ведуться бойові дії у 2023 році, дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Перелік територій України, на яких ведуться бойові дії

У грудні 2022 року Уряд затвердив порядок, який визначає механізм формування єдиного переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупованих Російською Федерацією.

Перелік територій періодично оновлюється. На його основі, зокрема, внутрішньо переміщеним особам здійснюються виплати.

Останні зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупованих Російською Федерацією, були внесені наказами Мінреінтеграції №80 та №84.

Зміни почали діяти з 10 березня 2023 року. Варто наголосити, що перелік регулярно оновлюється, тому назвати його фіксованим неможливо.

Отож, до оновленого переліку територій активних бойових дій та можливих бойових дій увійшли населені пункти:

Дніпропетровської області: сім громад Нікопольського району, одна громада Криворізького району, чотири громади Синельниківського району.

області: сім громад Нікопольського району, одна громада Криворізького району, чотири громади Синельниківського району. Донецької : 14 громад Покровського району, 13 громад Бахмутського району, вісім громад Волноваського району та 12 громад Краматорського району.

: 14 громад Покровського району, 13 громад Бахмутського району, вісім громад Волноваського району та 12 громад Краматорського району. Миколаївської : шість громад Баштанського району (дата завершення бойових дій 11.11.2022), пʼять громад Вознесенського району (дата завершення бойових дій 05.03.2022), девʼять громад Миколаївського району (у семи громадах бойові дії завершились 11.11.2022).

: шість громад Баштанського району (дата завершення бойових дій 11.11.2022), пʼять громад Вознесенського району (дата завершення бойових дій 05.03.2022), девʼять громад Миколаївського району (у семи громадах бойові дії завершились 11.11.2022). Сумської : три громади Охтирського району (дата завершення бойових дій 27.12.2022), девʼять громад Сумського району (дата завершення бойових дій 03.04.22), вісім громад Шосткинського району та одна громада Конотопського району.

: три громади Охтирського району (дата завершення бойових дій 27.12.2022), девʼять громад Сумського району (дата завершення бойових дій 03.04.22), вісім громад Шосткинського району та одна громада Конотопського району. Харківської : 39 громад Купʼянського району (у шістьох громадах вже завершились активні бойові дії).

: 39 громад Купʼянського району (у шістьох громадах вже завершились активні бойові дії). Херсонської : 11 громад Бериславського району, шість громад Херсонського району, дві громади Каховського району.

: 11 громад Бериславського району, шість громад Херсонського району, дві громади Каховського району. Уся територія Чернігівської області , але активні бойові дії були завершені 3 квітня 2022 року.

, але активні бойові дії були завершені 3 квітня 2022 року. Запорізької : шість громад Василівського району, вся територія Запорізького району (дата завершення бойових дій: 31.12.2022), 70 громад Пологівського району.

: шість громад Василівського району, вся територія Запорізького району (дата завершення бойових дій: 31.12.2022), 70 громад Пологівського району. Луганської області: 12 громад Сватівського району та дві громади Сєвєродонецького району.

Для пошуку своєї громади перейдіть за посиланням.

Варто зазначити, що території, які зазначаються у переліку, поділяються на кілька категорій:

території, які окуповані РФ;

території, на яких ведуться (велися) бойові дії.

А території, на яких ведуться (велися) бойові дії, поділено на:

території можливих бойових дій;

території активних бойових дій.

Також до переліку включені території, на яких велися бойові дії та які були тимчасово окуповані з 24 лютого 2022 року, і на яких бойові дії або тимчасова окупація завершилися.

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