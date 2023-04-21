Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Була на 17-му тижні вагітності: чоловік зіштовхнув свою дружину зі скелі
Відрізали голову ще живому: в соцмережах поширили відео страти українського військовополоненого
Під час збройних сутичок у Судані пошкоджено літак української авіакомпанії
Цькували та били: на Чернігівщині підлітки знущалися над дівчиною та знімали це на відео
Психологічний злам відбувся. Z-спільнота починає усвідомлювати – Росії не виграти цю війну
Україна
Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Де в Україні ведуться бойові дії – перелік територій

Де в Україні ведуться бойові дії – перелік територій

Повномасштабна війна на території України триває. Вже понад рік український народ бореться за свою землю та незалежність, знищуючи ворога.

На яких територіях України ведуться бойові дії у 2023 році, дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Перелік територій України, на яких ведуться бойові дії

У грудні 2022 року Уряд затвердив порядок, який визначає механізм формування єдиного переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупованих Російською Федерацією.

Перелік територій періодично оновлюється. На його основі, зокрема, внутрішньо переміщеним особам здійснюються виплати.

Останні зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупованих Російською Федерацією, були внесені наказами Мінреінтеграції №80 та №84.

Зміни почали діяти з 10 березня 2023 року. Варто наголосити, що перелік регулярно оновлюється, тому назвати його фіксованим неможливо.

Отож, до оновленого переліку територій активних бойових дій та можливих бойових дій увійшли населені пункти:

  • Дніпропетровської області: сім громад Нікопольського району, одна громада Криворізького району, чотири громади Синельниківського району.
  • Донецької: 14 громад Покровського району, 13 громад Бахмутського району, вісім громад Волноваського району та 12 громад Краматорського району.
  • Миколаївської: шість громад Баштанського району (дата завершення бойових дій 11.11.2022), пʼять громад Вознесенського району (дата завершення бойових дій 05.03.2022), девʼять громад Миколаївського району (у семи громадах бойові дії завершились 11.11.2022).
  • Сумської: три громади Охтирського району (дата завершення бойових дій 27.12.2022), девʼять громад Сумського району (дата завершення бойових дій 03.04.22), вісім громад Шосткинського району та одна громада Конотопського району.
  • Харківської: 39 громад Купʼянського району (у шістьох громадах вже завершились активні бойові дії).
  • Херсонської: 11 громад Бериславського району, шість громад Херсонського району, дві громади Каховського району.
  • Уся територія Чернігівської області, але активні бойові дії були завершені 3 квітня 2022 року.
  • Запорізької: шість громад Василівського району, вся територія Запорізького району (дата завершення бойових дій: 31.12.2022), 70 громад Пологівського району.
  • Луганської області: 12 громад Сватівського району та дві громади Сєвєродонецького району.

Для пошуку своєї громади перейдіть за посиланням.

Варто зазначити, що території, які зазначаються у переліку, поділяються на кілька категорій:

  • території, які окуповані РФ;
  • території, на яких ведуться (велися) бойові дії.

А території, на яких ведуться (велися) бойові дії, поділено на:

  • території можливих бойових дій;
  • території активних бойових дій.

Також до переліку включені території, на яких велися бойові дії та які були тимчасово окуповані з 24 лютого 2022 року, і на яких бойові дії або тимчасова окупація завершилися.

Читайте також
Кабмін покращив механізм виплат ВПО: хто може розраховувати та необхідні документи
гривні

Війна в Україні
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Польщі створять Центр технічного обслуговування та ремонту Leopard-2 – Резніков
Leopard 2A4
Чехія повністю позбулася залежності від російського газу
Газ
Обстріл аеродрому Канатове: СБУ повідомила про підозру військовому
удар по аеродрому Курахове
Кілька місяців російських обстрілів та атак: у ЗСУ показали кадри Бахмуту з неба
місто Бахмут
До кінця року Україна може виграти війну: Годжес розповів, що для цього потрібно
Бен Годжес
Відео
Три снаряди в ціль: як бійці на Бахмутському напрямку нищать ворогів

Нещадно нищити ворога на Бахмутському напрямку українським захисникам допомагає західне озброєння. Британські гармати L-119  надійшли до нас ще наприкінці літа.

Костянтин Мельников
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (21.04.2023)
Де в Україні ведуться бойові дії – перелік територій
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (21.04.2023)
Де в Україні ведуться бойові дії – перелік територій
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (21.04.2023)
Де в Україні ведуться бойові дії – перелік територій
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (21.04.2023)
Де в Україні ведуться бойові дії – перелік територій
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь