Кабмин улучшил механизм выплат ВПЛ: кто может рассчитывать и необходимые документы

В Украине усовершенствовали механизм выплаты государственной помощи эвакуированным из опасных регионов. Решение об изменениях в постановление Кабмина № 1195 было принято сегодня, 18 апреля, во время заседания правительства.

Гарантированные денежные выплаты смогут получать как люди, которые выезжают эвакуационными поездами, так и те, кто выезжают специальными эвакуационными автобусами.

— Сообщать об эвакуации следует заблаговременно в органы местной власти. Чтобы они смогли передать областной военной администрации списки и категории лиц, которые эвакуируются, — сообщила пресс-служба Кабмина.

Люди гарантированно получат единовременную финансовую помощь в размере 2 тыс. грн на взрослого и 3 тыс. грн на детей в возрасте до 18 лет и лиц с инвалидностью.

Что нужно иметь с собой, чтобы получить средства?

документ, подтверждающий личность;

идентификационный код о рождении ребенка;

для лиц с инвалидностью — соответствующий подтверждающий документ.

Во избежание дублирования выплат или злоупотреблений, Укрпочта разрабатывает программу верификации лиц, которые эвакуируются.

По вопросам эвакуации и получения денежной помощи от государства можно обратиться на горячую линию кризисного реагирования: 15-48 или на горячую линию Уполномоченного по вопросам ВПЛ по номеру: (066) 813-62-39.

Источник : Кабмин

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