Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Зеленский и Дуда в Варшаве передали послание Кремлю: никогда больше вам не удастся нас поссорить
Курс доллара отпустят: что известно и когда это может произойти
Была на 17-й неделе беременности: мужчина столкнул свою жену со скалы
Отрезали голову еще живому: в соцсетях распространили видео казни украинского военнопленного
Психологический слом произошел. Z-сообщество начинает осознавать – России не выиграть эту войну
Общество
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Кабмин улучшил механизм выплат ВПЛ: кто может рассчитывать и необходимые документы

гривні
Фото: Unsplash

В Украине усовершенствовали механизм выплаты государственной помощи эвакуированным из опасных регионов. Решение об изменениях в постановление Кабмина № 1195 было принято сегодня, 18 апреля, во время заседания правительства.

Гарантированные денежные выплаты смогут получать как люди, которые выезжают эвакуационными поездами, так и те, кто выезжают специальными эвакуационными автобусами.

— Сообщать об эвакуации следует заблаговременно в органы местной власти. Чтобы они смогли передать областной военной администрации списки и категории лиц, которые эвакуируются, — сообщила пресс-служба Кабмина.

Люди гарантированно получат единовременную финансовую помощь в размере 2 тыс. грн на взрослого и 3 тыс. грн на детей в возрасте до 18 лет и лиц с инвалидностью.

Что нужно иметь с собой, чтобы получить средства?

  • документ, подтверждающий личность;
  • идентификационный код о рождении ребенка;
  • для лиц с инвалидностью — соответствующий подтверждающий документ.

Во избежание дублирования выплат или злоупотреблений, Укрпочта разрабатывает программу верификации лиц, которые эвакуируются.

По вопросам эвакуации и получения денежной помощи от государства можно обратиться на горячую линию кризисного реагирования: 15-48 или на горячую линию Уполномоченного по вопросам ВПЛ по номеру: (066) 813-62-39.

Читайте также
Адаптация и поддержка ВПЛ: правительство одобрило Стратегию по внутреннему перемещению до 2025 года
Кабінет міністрів

Источник: Кабмин
Война в Украине, виплати, ВПО, Евакуація, Кабінет міністрів
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Украинские школы в Польше: в каких городах можно получить украинское образование и что понадобится
Школа, навчання, освіта
Кабмин создал Штаб по вопросам реализации прав ВПЛ: чем он будет заниматься
Кабмин улучшил механизм выплат ВПЛ: кто может рассчитывать и необходимые документы
Польша внесла предложение о новом пакете санкций против РФ: что в списке
Санкції проти Росії
Стартует уже в 2023 году: Шмыгаль рассказал о плане восстановления Украины
Денис Шмигаль
РФ использует против Украины танки 1948 года выпуска, а их войска деградировали — CNN
Кабмин улучшил механизм выплат ВПЛ: кто может рассчитывать и необходимые документы
Видео
Три снаряда в цель: как бойцы на Бахмутском направлении уничтожают врагов

Беспощадно уничтожать врага на Бахмутском направлении украинским защитникам помогает западное вооружение. Британские пушки L-119 поступили к нам еще в конце лета. Армейцам пришлось проходить за границей специальное обучение, чтобы овладеть техникой. И уже около полугода с помощью этих гаубиц воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады отбивают вражеские штурмы на самом горячем направлении Восточного фронта.

Константин Мельников
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 00:00 (18.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (17.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (17.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:00 (17.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь