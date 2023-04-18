Кабмин улучшил механизм выплат ВПЛ: кто может рассчитывать и необходимые документы
В Украине усовершенствовали механизм выплаты государственной помощи эвакуированным из опасных регионов. Решение об изменениях в постановление Кабмина № 1195 было принято сегодня, 18 апреля, во время заседания правительства.
Гарантированные денежные выплаты смогут получать как люди, которые выезжают эвакуационными поездами, так и те, кто выезжают специальными эвакуационными автобусами.
— Сообщать об эвакуации следует заблаговременно в органы местной власти. Чтобы они смогли передать областной военной администрации списки и категории лиц, которые эвакуируются, — сообщила пресс-служба Кабмина.
Люди гарантированно получат единовременную финансовую помощь в размере 2 тыс. грн на взрослого и 3 тыс. грн на детей в возрасте до 18 лет и лиц с инвалидностью.
Что нужно иметь с собой, чтобы получить средства?
- документ, подтверждающий личность;
- идентификационный код о рождении ребенка;
- для лиц с инвалидностью — соответствующий подтверждающий документ.
Во избежание дублирования выплат или злоупотреблений, Укрпочта разрабатывает программу верификации лиц, которые эвакуируются.
По вопросам эвакуации и получения денежной помощи от государства можно обратиться на горячую линию кризисного реагирования: 15-48 или на горячую линию Уполномоченного по вопросам ВПЛ по номеру: (066) 813-62-39.
Беспощадно уничтожать врага на Бахмутском направлении украинским защитникам помогает западное вооружение. Британские пушки L-119 поступили к нам еще в конце лета. Армейцам пришлось проходить за границей специальное обучение, чтобы овладеть техникой. И уже около полугода с помощью этих гаубиц воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады отбивают вражеские штурмы на самом горячем направлении Восточного фронта.Константин Мельников