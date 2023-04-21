До конца года Украина может выиграть войну: Ходжес рассказал, что для этого нужно

Контрнаступление ВСУ может начаться уже через несколько недель, а война может закончиться до конца 2023 года.

Об этом заявил бывший командующий войсками США в Европе, генерал Бен Ходжес, сообщает Deutsche Welle.

По его словам, ВСУ могут попытаться пробить оборону оккупантов на узком отрезке южного фронта. После этого дойти до Азовского моря, перерезать сухопутный коридор России в Крым и начать изоляцию полуострова.

Далее по мнению Ходжеса, украинские военные могут бить по важным объектам россиян в Крыму с помощью HIMARS и другого высокоточного дальнобойного оружия.

– Это начало конца для россиян в Крыму, – отметил он.

Бывший командующий войсками США отметил, если планы Украины пройдут успешно, то наше государство может победить в войне до конца 2023 года. Однако есть условие — для достижения такого результата требуется предоставление необходимого оружия западными партнерами.

Источник : Deutsche Welle

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