Бездорожье не столь мешает контрнаступлению ВСУ, как сообщают в РФ – разведка Британии
Погодные условия, по всей видимости, замедляют операции украинских военных и российских оккупантов.
Такое предположение озвучили в разведке Минобороны Великобритании 21 апреля.
Однако, добавляют в оборонном ведомстве, российские интернет-издания в своих информационных операциях, очевидно, преувеличивают влияние бездорожья на планы Вооруженных сил Украины.
Британские разведчики считают, что такими сообщениями россияне стремятся поднять нравственный дух россиян.
Еще одна цель, которую преследуют в РФ такими заявлениями, – подорвать намерения украинских партнеров на фоне ожидаемого контрнаступления ВСУ.
Но состояние поверхности грунтов, отмечают в разведке Минобороны Великобритании, улучшится уже в ближайшие недели.
А вот более существенным фактором, ограничивающим маневры военных на бездорожье, является минная опасность.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 422-е сутки.
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