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Україна
Татьяна Забожко, редактор ленты

Бездорожье не столь мешает контрнаступлению ВСУ, как сообщают в РФ – разведка Британии

Ноги в багнюці
Фото: Depositphotos

Погодные условия, по всей видимости, замедляют операции украинских военных и российских оккупантов.

Такое предположение озвучили в разведке Минобороны Великобритании 21 апреля.

Однако, добавляют в оборонном ведомстве, российские интернет-издания в своих информационных операциях, очевидно, преувеличивают влияние бездорожья на планы Вооруженных сил Украины.

Британские разведчики считают, что такими сообщениями россияне стремятся поднять нравственный дух россиян.

Еще одна цель, которую преследуют в РФ такими заявлениями, – подорвать намерения украинских партнеров на фоне ожидаемого контрнаступления ВСУ.

Но состояние поверхности грунтов, отмечают в разведке Минобороны Великобритании, улучшится уже в ближайшие недели.

А вот более существенным фактором, ограничивающим маневры военных на бездорожье, является минная опасность.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 422-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence
Война в Украине, Великобритания, ВСУ, Разведка, Російська агресія, РФ
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