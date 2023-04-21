Идут ожесточенные бои, кое-где враг продвигается: Минобороны о ситуации на Востоке

Самые горячие бои сейчас идут на востоке, а эпицентром остается Бахмут. Противник атакует, уничтожая до основания здания и сооружения. На отдельных участках враг кое-где продвигается.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр на своей странице в Telegram.

Она сообщила, что враг продолжает наступательные действия на четырех направлениях одновременно — Марьинском, Авдеевском, Лиманском, Бахмутском.

— На большинстве из них благодаря нашим защитникам врагу не удается продвигаться вперед. На этих направлениях наши воины не только обороняются, но и активно действуют, — написала она.

Она отметила, что те, кто следит за сводками Генштаба ВСУ, могли заметить, что на этой неделе враг пытался двигаться еще по двум направлениям — Купянскому и Шахтерскому, но наши бойцы отбили атаки и враг не прошел.

Наши мужественные защитники Бахмута, отметила Маляр, осуществляют как оборонительные действия, так и активные штурмовые. Враг несет неоправданно высокие потери. Ситуация напряженная, но контролируемая.

По ее словам, решения принимаются согласно военной целесообразности.

Источник: Анна Маляр

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