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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Точаться запеклі бої, подекуди ворог просувається: Міноборони про ситуацію на Сході

Ганна Маляр
Фото: Міноборони

Найгарячіші бої зараз тривають на сході, а епіцентром залишається Бахмут. Противник атакує, знищуючи вщент будівлі і споруди. На окремих ділянка ворог подекуди просувається.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр на своїй сторінці у Telegram.

Вона повідомила, що ворог продовжує наступальні дії на чотирьох напрямках одночасно – Мар’їнський, Авдіївський, Лиманський, Бахмутський.

— На більшості з них завдяки нашим оборонцям ворогу не вдається просуватись вперед. На цих напрямках наші воїни не лише обороняються, а й активно діють, – написала вона.

Вона зауважила, що ті, хто стежить за зведеннями Генштабу ЗСУ, могли помітити, що цього тижня ворог намагався рухатися ще по двох напрямках – Куп‘янському та Шахтарському, але наші бійці відбили атаки і ворог не пройшов.

Наші мужні захисники Бахмута, наголосила Маляр, здійснюють як оборонні дії, так і активні штурмові. Ворог несе невиправдано високі втрати. Ситуація напружена, але контрольована.

За її словами, рішення ухвалюються згідно з військовою доцільністю.

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Джерело: Ганна Маляр

Бахмут, Війна в Україні, Ганна Маляр, ЗСУ, Міноборони України, Російська агресія
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Три снаряди в ціль: як бійці на Бахмутському напрямку нищать ворогів

Нещадно нищити ворога на Бахмутському напрямку українським захисникам допомагає західне озброєння. Британські гармати L-119  надійшли до нас ще наприкінці літа.

Костянтин Мельников
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