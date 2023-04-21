Точаться запеклі бої, подекуди ворог просувається: Міноборони про ситуацію на Сході

Найгарячіші бої зараз тривають на сході, а епіцентром залишається Бахмут. Противник атакує, знищуючи вщент будівлі і споруди. На окремих ділянка ворог подекуди просувається.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр на своїй сторінці у Telegram.

Вона повідомила, що ворог продовжує наступальні дії на чотирьох напрямках одночасно – Мар’їнський, Авдіївський, Лиманський, Бахмутський.

— На більшості з них завдяки нашим оборонцям ворогу не вдається просуватись вперед. На цих напрямках наші воїни не лише обороняються, а й активно діють, – написала вона.

Вона зауважила, що ті, хто стежить за зведеннями Генштабу ЗСУ, могли помітити, що цього тижня ворог намагався рухатися ще по двох напрямках – Куп‘янському та Шахтарському, але наші бійці відбили атаки і ворог не пройшов.

Наші мужні захисники Бахмута, наголосила Маляр, здійснюють як оборонні дії, так і активні штурмові. Ворог несе невиправдано високі втрати. Ситуація напружена, але контрольована.

За її словами, рішення ухвалюються згідно з військовою доцільністю.

Джерело: Ганна Маляр

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