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Україна
Татьяна Забожко, редактор ленты

Потери армии РФ уже превысили 185 тыс. – обновленные данные Генштаба ВСУ

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

За сутки украинские защитники ликвидировали еще 630 российских оккупантов.

В общей сложности потери армии РФ на 422-е сутки полномасштабной войны превысили уже 185 тыс.

Вооруженные силы Украины 20 апреля сожгли один вражеский танк, шесть боевых бронированных машин, шесть единиц автомобильной техники и автоцистерн, две единицы специальной техники и две артиллерийские системы.

Кроме того, в течение суток были приземлены восемь беспилотников.

Потери РФ на 21 апреля 2023

  • личного состава – около 185 050 (+630),
  • танков ‒ 3 668 (+1),
  • боевых бронированных машин ‒ 7 126 (+6),
  • артиллерийских систем – 2 827 (+2),
  • реактивных систем залпового огня – 539,
  • средств противовоздушной обороны ‒ 285,
  • самолетов – 308,
  • вертолетов – 293,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 394 (+8),
  • крылатых ракет ‒ 911,
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 713 (+6),
  • специальной техники – 334 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 422-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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