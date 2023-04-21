Татьяна Забожко, редактор ленты
Потери армии РФ уже превысили 185 тыс. – обновленные данные Генштаба ВСУ
За сутки украинские защитники ликвидировали еще 630 российских оккупантов.
В общей сложности потери армии РФ на 422-е сутки полномасштабной войны превысили уже 185 тыс.
Вооруженные силы Украины 20 апреля сожгли один вражеский танк, шесть боевых бронированных машин, шесть единиц автомобильной техники и автоцистерн, две единицы специальной техники и две артиллерийские системы.
Кроме того, в течение суток были приземлены восемь беспилотников.
Потери РФ на 21 апреля 2023
- личного состава – около 185 050 (+630),
- танков ‒ 3 668 (+1),
- боевых бронированных машин ‒ 7 126 (+6),
- артиллерийских систем – 2 827 (+2),
- реактивных систем залпового огня – 539,
- средств противовоздушной обороны ‒ 285,
- самолетов – 308,
- вертолетов – 293,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 394 (+8),
- крылатых ракет ‒ 911,
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 713 (+6),
- специальной техники – 334 (+2).
Полномасштабная война в Украине длится уже 422-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
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