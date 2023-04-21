За сутки украинские защитники ликвидировали еще 630 российских оккупантов.

В общей сложности потери армии РФ на 422-е сутки полномасштабной войны превысили уже 185 тыс.

Вооруженные силы Украины 20 апреля сожгли один вражеский танк, шесть боевых бронированных машин, шесть единиц автомобильной техники и автоцистерн, две единицы специальной техники и две артиллерийские системы.

Кроме того, в течение суток были приземлены восемь беспилотников.

Потери РФ на 21 апреля 2023

личного состава – около 185 050 (+630),

танков ‒ 3 668 (+1),

боевых бронированных машин ‒ 7 126 (+6),

артиллерийских систем – 2 827 (+2),

реактивных систем залпового огня – 539,

средств противовоздушной обороны ‒ 285,

самолетов – 308,

вертолетов – 293,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 394 (+8),

крылатых ракет ‒ 911,

кораблей (катеров) ‒ 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 713 (+6),

специальной техники – 334 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 422-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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