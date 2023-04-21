Нуждается в проверкеИлья Нежигай, редактор ленты
В Харькове прогремело по меньшей мере два взрыва
В Харькове прогремела серия взрывов.
Об этом сообщают корреспонденты Суспільного.
При этом воздушная тревога в области объявлена не была.
По данным журналистов, прогремели “серия взрывов”, которая состоялась, вероятно — за пределами города.
В то же время местные Telegram-каналы сообщают, что прозвучало два взрыва.
Сейчас представители власти области или города не комментировали информацию о взрывах.
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