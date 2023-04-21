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Илья Нежигай, редактор ленты

В Харькове прогремело по меньшей мере два взрыва

В Харькове прогремело по меньшей мере два взрыва
Фото: Depositphotos

В Харькове прогремела серия взрывов.

Об этом сообщают корреспонденты Суспільного.

При этом воздушная тревога в области объявлена не была.

По данным журналистов, прогремели “серия взрывов”, которая состоялась, вероятно — за пределами города.

В то же время местные Telegram-каналы сообщают, что прозвучало два взрыва.

Сейчас представители власти области или города не комментировали информацию о взрывах.

Взрыв, Харьков, Харьковская область
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