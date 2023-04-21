У Харкові пролунала серія вибухів.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

При цьому повітряна тривога в області оголошена не була.

За даними журналістів, прогриміли “серія вибухів”, яка відбулась, ймовірно – за межами міста.

Водночас місцеві Telegram-канали повідомляють, що пролунало два вибухи.

Наразі представники влади області чи міста не коментували інформацію про вибухи.

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