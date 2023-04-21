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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Сирени не вмикали: у Харкові пролунали вибухи

Сирени не вмикали: у Харкові пролунали вибухи
Фото: Depositphotos

У Харкові пролунала серія вибухів.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

При цьому повітряна тривога в області оголошена не була.

За даними журналістів, прогриміли “серія вибухів”, яка відбулась, ймовірно – за межами міста.

Водночас місцеві Telegram-канали повідомляють, що пролунало два вибухи.

Наразі представники влади області чи міста не коментували інформацію про вибухи.

Вибух, Харків, Харківська область
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