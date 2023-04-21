Потребує перевіркиІлля Нежигай, редактор стрічки
Сирени не вмикали: у Харкові пролунали вибухи
У Харкові пролунала серія вибухів.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
При цьому повітряна тривога в області оголошена не була.
За даними журналістів, прогриміли “серія вибухів”, яка відбулась, ймовірно – за межами міста.
Водночас місцеві Telegram-канали повідомляють, що пролунало два вибухи.
Наразі представники влади області чи міста не коментували інформацію про вибухи.
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