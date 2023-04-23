Наигрались в песочек: Гуменюк о сезоне отдыха для россиян в Крыму

Россиянам, которые привыкли жить и отдыхать в оккупированном Крыму, стоит привыкать к звукам воздушной тревоги.

Об этом в эфире Єдиних новин заявила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

— Думаю, что до пляжей у них просто дела не дойдут. Потому что они уже там наигрались в песочек. На этом их игры и закончатся, — сказала она.

Гуменюк отметила, что на оккупированных территориях предстоящий сезон уже объявлен “сезоном хлопка, а не просто курорта”.

— Поэтому к звукам воздушной тревоги им необходимо привыкать, – говорит она.

К слову, экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес считает, что целью украинского контрнаступления должна быть изоляция Крыма.

Фото: Media Center Ukraine — Odesa

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