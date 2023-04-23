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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Награлися у пісочок: Гуменюк про сезон відпочинку для росіян у Криму

Награлися у пісочок: Гуменюк про сезон відпочинку для росіян у Криму
Фото: Getty Images

Росіянам, які звикли жити та відпочивати в окупованому Криму, варто звикати до звуків повітряної тривоги.

Про це в ефірі Єдиних новин заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

– Думаю, що до пляжів у них справи не дійдуть. Бо вони вже там награлися у пісочок. На цьому їхні ігри й закінчаться, – сказала вона.

Гуменюк зазначила, що на окупованих територіях майбутній сезон уже оголошений “сезоном бавовни, а не просто курорту”.

– Тому до звуків повітряної тривоги їм необхідно звикати, – каже вона.

До речі, екскомандувач військами США в Європі Бен Годжес вважає, що метою українського контрнаступу має бути ізоляція Криму.

Фото: Media Center Ukraine – Odesa

Війна в Україні, Крим
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