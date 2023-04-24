Украинские командиры и военнослужащие обсудили планирование штурмовых операций и обороны на Бахмутском направлении.

Об этом вечером 23 апреля в своем Telegram-канале написал командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Александр Сырский.

— Бахмутское направление. Наша оборона продолжается. Проехал по всей линии соприкосновения, был в частях, которые держат весь Бахмутский фронт. Здесь мы работаем вместе с командирами и воинами над планированием операций, штурмовых действий и обороны, контролируем ситуацию непосредственно на местах, — написал он.

Сырский добавил, что ему важно находиться бок о бок с украинскими военными во время активных боевых действий, поэтому лично приехал, чтобы поддержать военнослужащих.

— Мы бьем врага, часто неожиданно для него, и продолжаем удерживать стратегические рубежи. Воины, которые осуществляют активные штурмовые действия по захвату позиций россиян, получают поощрение и вознаграждение. Каждый здесь — герой, — сообщил Сырский.

Командующий сухопутными войсками добавил, что россияне несут большие потери, а ВСУ уничтожают их кадровый и наступательный потенциал.

Генерал-полковник Сырский не впервые приезжает на Бахмутское направление, а ранее неоднократно бывал в самом городе.

Недавно командующий СВ ВСУ сообщал, что российские оккупационные войска концентрируют больше всего сил именно под Бахмутом, потому что имеют целью установить полный контроль над восточным украинским городом. В то же время украинским воинам приходится использовать тактику динамических боев, чтобы сдержать российское нашествие в Бахмуте и наносить врагу максимальные потери.

Фото: Сирський

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