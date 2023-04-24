Українські командири та військовослужбовці обговорили планування штурмових операцій та оборони на Бахмутському напрямку.

Про це ввечері 23 квітня у своєму Telegram-каналі написав командувач Сухопутних військ Збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський.

– Бахмутський напрямок. Наша оборона триває. Проїхав всією лінією зіткнення, був у частинах, які тримають весь бахмутський фронт. Тут ми працюємо разом з командирами та воїнами над плануванням операцій, штурмових дій та оборони, контролюємо ситуацію безпосередньо на місцях, – написав він.

Сирський додав, що йому важливо знаходитися пліч-о-пліч з українськими військовими в час активних бойових дій, тому особисто приїхав, щоб підтримати військовослужбовців.

– Ми б‘ємо ворога, часто несподівано для нього, і продовжуємо утримувати стратегічні рубежі. Воїни, які здійснюють активні штурмові дії по захопленню позицій росіян, отримують заохочення та винагороду. Кожен тут – герой, – повідомив Сирський.

Командувач сухопутними військами додав, що росіяни несуть великі втрати, а ЗСУ знищують їх кадровий та наступальний потенціал.

Генерал-полковник Сирський не вперше приїжджає на Бахмутський напрямок, а раніше неодноразово бував у самому місті.

Нещодавно командувач СВ ЗСУ повідомляв, що російські окупаційні війська концентрують найбільше сил на саме під Бахмутом, бо мають на меті встановити повний контроль над східним українським містом. Водночас українським воїнам доводиться використовувати тактику динамічних боїв, щоб стримати російську навалу у Бахмуті та завдавати ворогу максимальних втрат.

Фото: Сирський

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