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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Тільки на Півдні є 3-4 варіанти удару, а є ще Схід: Мусієнко про контрнаступ ЗСУ

війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Тільки на Півдню є три-чотири варіанти удару по угрупованнях Росії.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомив військовий експерт Олександр Мусієнко.

– Зараз їх (російські війська, – Ред.) не можна взяти у такий великий, серйозний котел. Однак тільки на Півдні є три-чотири варіанти удару. А є ще Схід, північний-схід, де вони взагалі оголили свої тили, – говорить він.

Також військовий експерт зазначив, що операція на лівому березі Дніпра Херсонської області є контрнаступальними діями ЗСУ.

– Це точно контрнаступальні дії, це можна охарактеризувати саме так, і у будь-якому випадку багато хто думає, що це має бути дуже швидко, дуже стрімко, як на Харківщині. Я можу сказати, що на певних ділянках дійсно йдуть наші сили, вибивають точкові локальні позиції вигідні. Це, звичайно, контрнаступальні дії, – додав Мусієнко.

Військовий експерт також наголошував, що інформацію про нібито захід ЗСУ на лівобережжя Дніпра у Херсонській області можна розцінювати з двох аспектів.

 

Війна в Україні, Олександр Мусієнко, Херсонська область
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