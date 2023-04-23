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Здесь есть два аспекта: Мусиенко прокомментировал заход ВСУ на левобережье Херсонщины

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Информацию о якобы заходе ВСУ на левобережье Днепра в Херсонской области можно расценивать по двум аспектам.

Об этом в эфире Єдиних новин сообщил военный эксперт Александр Мусиенко.

– Враг ожидает и готовится к нашему (ВСУ, – Ред.) контрнаступлению, это заметно, на юге это особенно заметно, они там готовят оборонительные рубежи. Но, конечно, никто не отменял эффекта внезапности. Во-вторых, кто сказал, что это должно быть очень быстро и только в одном месте. Это может быть ряд мер. Третье, я могу вам сказать, что сейчас есть перспектива в том, как российские войска передислоцируются, — сказал эксперт.

Он напомнил, что несколько недель назад была информация, что российские войска вышли из Новой Каховки, но она не подтвердилась. Мусиенко объяснил это комплексом мер.

– Это все комплекс мер, ведь российские войска передислоцируются, они постоянно меняют местоположения. Сейчас это заметно, наши войска тоже мониторят. Здесь два аспекта. Первый, что, конечно, это открывает перспективы воспользоваться моментом, с другой – есть понимание, что может быть ловушка. Враг может завлекать в те точки, где ему будет легче обороняться.

Ну и они создают иллюзию того, что они собираются отойти, поэтому никто не поспешил, никто туда сломя голову не побежал, подождали момента, я думаю, тогда воспользовались ситуацией, отодвинули вражеские позиции. И получилось, что наши силы зашли, – говорит он.

Эксперт подчеркнул, что переход российских войск к обороне и наступление на востоке создают для Украины хорошие возможности подловить врага и на Юге, и даже ударить по территории России.

Напомним, что 23 апреля эксперты Института изучения войны, ссылаясь на отчеты и геолокационные кадры от российских блогеров, сообщили, что украинские военные заняли позиции на восточном (левом) берегу  Херсонской области.

Война в Украине, Александр Мусиенко, Херсонская область
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