В Херсоне вечером 23 апреля прогремели новые взрывы.

Об этом сообщают корреспонденты Суспільного.

За несколько часов до этого в Херсонской области была отменена воздушная тревога.

Сейчас военные или представители власти города или области не комментировали информацию о взрывах.

Это третий раз за 23 апреля, когда в городе раздаются взрывы. Перед этим Россия дважды обстреляла Херсон, в результате чего погиб 80-летний мужчина.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 424-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.