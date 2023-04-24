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Тревогу не объявляли: в Херсоне слышны новые взрывы
В Херсоне вечером 23 апреля прогремели новые взрывы.
Об этом сообщают корреспонденты Суспільного.
За несколько часов до этого в Херсонской области была отменена воздушная тревога.
Сейчас военные или представители власти города или области не комментировали информацию о взрывах.
Это третий раз за 23 апреля, когда в городе раздаются взрывы. Перед этим Россия дважды обстреляла Херсон, в результате чего погиб 80-летний мужчина.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 424-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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