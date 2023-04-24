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Илья Нежигай, редактор ленты

Тревогу не объявляли: в Херсоне слышны новые взрывы

Тревогу не объявляли: в Херсоне слышны новые взрывы
Фото: Depositphotos

В Херсоне вечером 23 апреля прогремели новые взрывы.

Об этом сообщают корреспонденты Суспільного.

За несколько часов до этого в Херсонской области была отменена воздушная тревога.

Сейчас военные или представители власти города или области не комментировали информацию о взрывах.

Это третий раз за 23 апреля, когда в городе раздаются взрывы. Перед этим Россия дважды обстреляла Херсон, в результате чего погиб 80-летний мужчина.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 424-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Взрыв, Херсон, Херсонская область
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