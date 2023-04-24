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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Тривогу не оголошували: у Херсоні чутно нові вибухи

Тривогу не оголошували: у Херсоні чутно нові вибухи
Фото: Depositphotos

У Херсоні ввечері 23 квітня пролунали нові вибухи.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

За кілька годин до цього в Херсонській області була скасована повітряна тривога.

Наразі військові або представники влади міста чи області не коментували інформацію про вибухи.

Це втретє за 23 квітня, коли в місті лунають вибухи. Перед цим Росія двічі обстріляла Херсон, внаслідок чого загинув 80-річний чоловік.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 424-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Вибух, Херсон, Херсонська область
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Тривогу не оголошували: у Херсоні чутно нові вибухи
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