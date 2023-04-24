Потребує перевіркиІлля Нежигай, редактор стрічки
Тривогу не оголошували: у Херсоні чутно нові вибухи
У Херсоні ввечері 23 квітня пролунали нові вибухи.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
За кілька годин до цього в Херсонській області була скасована повітряна тривога.
Наразі військові або представники влади міста чи області не коментували інформацію про вибухи.
Це втретє за 23 квітня, коли в місті лунають вибухи. Перед цим Росія двічі обстріляла Херсон, внаслідок чого загинув 80-річний чоловік.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 424-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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