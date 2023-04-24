У Херсоні ввечері 23 квітня пролунали нові вибухи.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

За кілька годин до цього в Херсонській області була скасована повітряна тривога.

Наразі військові або представники влади міста чи області не коментували інформацію про вибухи.

Це втретє за 23 квітня, коли в місті лунають вибухи. Перед цим Росія двічі обстріляла Херсон, внаслідок чого загинув 80-річний чоловік.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 424-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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