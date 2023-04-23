Тут є два аспекти: Мусієнко прокоментував захід ЗСУ на лівобережжя Херсонщини

Інформацію про нібито захід ЗСУ на лівобережжя Дніпра у Херсонській області можна розцінювати з двох аспектів.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомив військовий експерт Олександр Мусієнко.

– Ворог очікує та готується до нашого (ЗСУ, – Ред.) контрнаступу, це помітно, особливо на Півдні, вони там готують оборонні рубежі. Але, звичайно, ніхто не скасовував ефекту раптовості. По-друге, хто сказав, що це повинно бути дуже стрімко, швидко і тільки в одному місці. Це може бути низка заходів. Третє, я можу вам сказати, що зараз є перспективи в тому, як російські війська передислоковуються, – каже експерт.

Він нагадав, що кілька тижнів тому була інформація, що російські війська вийшли з Нової Каховки, але вона не підтвердилась, та пояснив це комплексом заходів.

– Це все комплекс заходів, адже російські війська передислоковуються, постійно змінюють місця розташування. Зараз це помітно, наші війська теж це моніторять. Тут два аспекти. Перший, що, звичайно, це відкриває перспективи скористатися моментом, з іншої – є розуміння, що може бути пастка. Ворог може заманювати у ті точки, де йому буде легше оборонятися.

Ну, і вони створюють ілюзію того, що збираються відійти, тому ніхто не поспішив, ніхто туди стрімголов не побіг, почекали моменту, я думаю, тоді скористалися ситуацією, відсунули ворожі позиції. І вийшло, що наші сили зайшли, – говорить він.

Експерт наголосив, що перехід російських військ до оборони та наступ на Сході створюють для України гарні можливості підловити ворога і на Півдні, і навіть ударити по території Росії.

Нагадаємо, що 23 квітня експерти Інституту вивчення війни (ISW), посилаючись на звіти та геолокаційні кадри від російських блогерів, повідомили, що українські військові зайняли позиції на східному (лівому) березі Херсонської області.

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