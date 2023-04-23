Украинские военные заняли позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области.

Об этом, ссылаясь на отчеты и геолокационные кадры от российских блогеров, сообщили эксперты Института изучения войны (ISW).

В то же время, добавляют эксперты, о масштабах и планах Вооруженных сил Украины ничего не известно.

Согласно геолокационным кадрам россиян, Силы обороны находятся на позициях на берегу Днепра к северу от Олешек (7 км к юго-западу от города Херсона), продвинулись к северной окраине населенного пункта на трассе E97, а также к западу от Дачи (10 км к югу от Херсона).

– Эти кадры также указывают на то, что российские войска могут не контролировать острова на реках Конка и Чайка, что менее чем в полукилометре к северу от украинских позиций у Антоновского моста, – добавляют в ISW.

По свидетельству российских блогеров, украинские военные удерживают позиции на восточном берегу Херсонской области в течение недель, устанавливают стабильные линии поставок к этим позициям и регулярно совершают боевые вылеты в этом районе.

Все это говорит о том, что россияне этот район не контролируют.

Другой блогер утверждает, что российские войска не контролируют некоторые острова в дельте реки Днепр юго-западнее Херсона, что свидетельствует о вероятном продвижении ВСУ на этих островах.

Россияне жалуются, что украинские военные высадились на восточном берегу из-за медленного огня артиллерии РФ.

– Возможно, для россиян приоритетна поддержка обороны в Олешках и Новой Каховке, из-за чего они покинули острова в дельте Днепра, – отмечают эксперты.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 424-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник : ISW

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.