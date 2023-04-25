Блокпост взлетел на воздух: на Херсонщине партизаны устроили оккупантам “бавовну”
Возле Алешек в Херсонской области украинские партизаны подорвали блокпост оккупантов.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Предварительно, есть ликвидированные оккупанты.
— На временно оккупированной территории Херсонской области партизаны из движения Атеш провели успешную операцию. Оккупанты понесли потери в личном составе, — говорится в сообщении.
Вблизи Алешек был подорван блокпост возле военного инфраструктурного объекта.
— Для подрыва задействовали самодельную взрывчатку. В результате ликвидирован отряд “росгвардейцев”, которые находились на дежурстве, – добавили в ЦНС.
Украинское подполье помогает военным и создает значительные проблемы российским оккупантам на захваченных территориях.
К слову, ранее сообщалось, что оккупанты планируют усилить антипартизанские меры.