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Україна
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Блокпост взлетел на воздух: на Херсонщине партизаны устроили оккупантам “бавовну”

Блокпост взлетел на воздух: на Херсонщине партизаны устроили оккупантам “бавовну”

Возле Алешек в Херсонской области украинские партизаны подорвали блокпост оккупантов.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Предварительно, есть ликвидированные оккупанты.

— На временно оккупированной территории Херсонской области партизаны из движения Атеш провели успешную операцию. Оккупанты понесли потери в личном составе, — говорится в сообщении.

Вблизи Алешек был подорван блокпост возле военного инфраструктурного объекта.

— Для подрыва задействовали самодельную взрывчатку. В результате ликвидирован отряд “росгвардейцев”, которые находились на дежурстве, – добавили в ЦНС.

Украинское подполье помогает военным и создает значительные проблемы российским оккупантам на захваченных территориях.

К слову, ранее сообщалось, что оккупанты планируют усилить антипартизанские меры.

Война в Украине, Партизан, Херсонская область
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