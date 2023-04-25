Блокпост злетів у повітря: на Херсонщині партизани влаштували окупантам “бавовну”

Біля Олешок на Херсонщині українські партизани підірвали блокпост окупантів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву. Попередньо, є ліквідовані окупанти.

– На тимчасово окупованій території Херсонської області партизани з руху Атеш провели успішну операцію. Окупанти зазнали втрат в особовому складі, – йдеться у повідомленні.

Поблизу Олешок було підірвано блокпост біля військового інфраструктурного об’єкту.

– Для підриву задіяли саморобну вибухівку. Внаслідок цього ліквідовано загін “росгвардійців”, які перебували на чергуванні, – додали у ЦНС.

Українське підпілля допомагає військовим і створює значні проблеми російським окупантам на захоплених територіях.

До речі, раніше повідомлялося, що окупанти планують посилити антипартизанські заходи.

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