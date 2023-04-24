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Україна
Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle

Буданов рассказал о возможной реакции российской пропаганды на возвращение Крыма

Буданов рассказал о возможной реакции российской пропаганды на возвращение Крыма
Фото: Getty Images

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов рассказал в интервью о вероятной реакции российской пропаганды на деоккупацию Крыма.

– Их пропаганде нужно отдать должное, если у врага есть что-то хорошее. Больно это признавать, но надо сказать: их пропагандистская машина при утрате Херсона максимально эффективно себя показала. Они показали потерю Херсона – а это было наибольшее достижение так называемой “специальной военной операции” – просто как обычное дело. Причем вывернули это так, что это, в принципе, еще и хорошая вещь была для них, – сказал Буданов.

Начальник ГУР Минобороны МО считает, что, вероятно, такую же реакцию российская пропаганда продемонстрирует обществу и в отношении Крыма.

– То есть они уже все наработали. Модели того, как высвечивать новости во время событий в Крыму – все они уже есть, они нам прекрасно известны. Поверьте, они сработают на их общество, – рассказал Кирилл Буданов.

По словам Буданова, российская пропаганда покажет события в Крыму как очередной вынужденный шаг.

– И здесь будет вынужденный шаг и вообще почти счастье. Поверьте, там пропагандистская машина работает как эталон, это реально эталон. Они так “оболванивают” свое население, как никто в мире не может, – добавил Буданов.

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Кирило Буданов

Источник: РБК-Украина
Война в Украине, Кирилл Буданов, Крым
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