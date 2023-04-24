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Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle

Буданов розповів про можливу реакцію російської пропаганди на повернення Криму

Буданов розповів про можливу реакцію російської пропаганди на повернення Криму
Фото: Getty Images

Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов у інтерв’ю розповів про ймовірну реакцію російської пропаганди на деокупацію Криму.

– Їхній пропаганді треба віддати належне, якщо у ворога і є щось гарне. Болісно це визнавати, але треба сказати: їхня пропагандистська машина під час втрати Херсона максимально ефективно себе показала. Вони показали втрату Херсона – а це був найбільший здобуток так званої “спеціальної воєнної операції” – просто як буденну справу. Причому вивернули це так, що це в принципі ще й гарна річ була для них, – сказав Буданов.

Начальник ГУР Міноборони МО вважає, що, ймовірно, таку ж реакцію російська пропаганда продемонструє суспільству і щодо Криму.

– Тобто вони вже все напрацювали. Моделі по тому, як висвітлювати новини під час подій у Криму – всі вони вже є, вони нам чудово відомі. Повірте, вони спрацюють на їхнє суспільство, – розповів Кирило Буданов.

За словами Буданова російська пропаганда покаже події в Криму як черговий вимушений крок.

– І тут буде вимушений крок і взагалі майже щастя. Повірте, там пропагандистська машина працює як взірець, це реально взірець. Вони так “оболванюють” своє населення, як ніхто у світі не може, – додав Буданов.

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Джерело: РБК-Україна
Війна в Україні, Кирило Буданов, Крим
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