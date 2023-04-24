Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Во время вооруженных столкновений в Судане поврежден самолет украинской авиакомпании
Отрезали голову еще живому: в соцсетях распространили видео казни украинского военнопленного
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
В Польше мужчина с ножом напал на украинок. Одна погибла, двое в больнице
Насиловал 12-летнюю дочь своей сожительницы: на Закарпатье задержали мужчину
Україна
Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle

РФ аккумулирует ракеты для срыва нашей наступательной операции — Буданов

Кирило Буданов
Фото: УНИАН

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов в интервью рассказал о вероятности будущих ракетных ударов РФ и о возможных целях.

Кирилл Буданов прокомментировал отсутствие ракетных обстрелов за последние полтора месяца и уменьшение запаса ракет у РФ.

– Как я говорил – так оно и есть. Никакой конспирологии в этом нет. Ответ обычный – цифры. Но есть другая сторона. Россия за это время тоже производит новые ракеты. Она их аккумулирует для срыва нашей наступательной операции. Они на это надеются. И большая часть этих ракет будет применена в ходе активных боевых действий. Но вместе с тем они наращивают свой потенциал, – рассказал Буданов.

Также Буданов добавил, что, вероятнее всего, целями ударов будут группировки украинских войск, которые будут формироваться.

Читайте также
США работают над увеличением производства боеприпасов – АР
Бої на фронті

Источник: РБК-Украина
Война в Украине, Кирилл Буданов, Ракетные удары России
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Зеленский назвал причину, по которым Украина не откажется от защиты Бахмута
Бахмут
Собирала данные о дислокации ВСУ. В Черкасской области СБУ задержала агента ФСБ
СБУ
Утренние взрывы в Севастополе и оборона Бахмута: 425-й день войны
РФ аккумулирует ракеты для срыва нашей наступательной операции — Буданов
В британской разведке рассказали, зачем оккупанты заставляют украинцев принимать паспорта РФ
російські паспорти
Всеобщая мобилизация в Украине 2023: как проходит и будут ли изменения
Військовий, мобілізація
Видео
Три снаряда в цель: как бойцы на Бахмутском направлении уничтожают врагов

Беспощадно уничтожать врага на Бахмутском направлении украинским защитникам помогает западное вооружение. Британские пушки L-119 поступили к нам еще в конце лета. А

Константин Мельников
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (21.04.2023)
РФ аккумулирует ракеты для срыва нашей наступательной операции — Буданов
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (21.04.2023)
РФ аккумулирует ракеты для срыва нашей наступательной операции — Буданов
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (21.04.2023)
РФ аккумулирует ракеты для срыва нашей наступательной операции — Буданов
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (21.04.2023)
РФ аккумулирует ракеты для срыва нашей наступательной операции — Буданов
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь