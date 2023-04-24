РФ аккумулирует ракеты для срыва нашей наступательной операции — Буданов

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов в интервью рассказал о вероятности будущих ракетных ударов РФ и о возможных целях.

Кирилл Буданов прокомментировал отсутствие ракетных обстрелов за последние полтора месяца и уменьшение запаса ракет у РФ.

– Как я говорил – так оно и есть. Никакой конспирологии в этом нет. Ответ обычный – цифры. Но есть другая сторона. Россия за это время тоже производит новые ракеты. Она их аккумулирует для срыва нашей наступательной операции. Они на это надеются. И большая часть этих ракет будет применена в ходе активных боевых действий. Но вместе с тем они наращивают свой потенциал, – рассказал Буданов.