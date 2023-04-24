РФ акумулює ракети для зриву нашої наступальної операції – Буданов

Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов у інтерв’ю розповів про ймовірність майбутніх ракетних ударів РФ та можливі цілі.

Кирило Буданов прокоментував відсутність ракетних обстрілів останні півтора місяця та зменшення запасу ракет у РФ.

– Як я казав – так воно і є. Жодної конспірології в цьому немає. Відповідь звичайна – цифри. Але є інша сторона. Росія за цей час теж виробляє нові ракети. Вона їх акумулює для зриву нашої наступальної операції. Вони на це сподіваються. І більша частина цих ракет буде застосована під час активних бойових дій. Але разом з тим вони нарощують свій потенціал, – розповів Буданов.

Також Буданов додав, що, ймовірніше за все, цілями ударів будуть угруповання українських військ, які будуть формуватися.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.