Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Під час збройних сутичок у Судані пошкоджено літак української авіакомпанії
Відрізали голову ще живому: в соцмережах поширили відео страти українського військовополоненого
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
В Польщі чоловік з ножем напав на українок. Одна загинула, двоє у лікарні
Ґвалтував 12-річну доньку своєї співмешканки: на Закарпатті затримали чоловіка
Україна
Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle

РФ акумулює ракети для зриву нашої наступальної операції – Буданов

Кирило Буданов
Фото: УНІАН

Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов у інтерв’ю розповів про ймовірність майбутніх ракетних ударів РФ та можливі цілі.

Кирило Буданов прокоментував відсутність ракетних обстрілів останні півтора місяця та зменшення запасу ракет у РФ.

– Як я казав – так воно і є. Жодної конспірології в цьому немає. Відповідь звичайна – цифри. Але є інша сторона. Росія за цей час теж виробляє нові ракети. Вона їх акумулює для зриву нашої наступальної операції. Вони на це сподіваються. І більша частина цих ракет буде застосована під час активних бойових дій. Але разом з тим вони нарощують свій потенціал, – розповів Буданов.

Також Буданов додав, що, ймовірніше за все, цілями ударів будуть угруповання українських військ, які будуть формуватися.

Читайте також
США працюють над збільшенням виробництва боєприпасів – АР
Бої на фронті

Джерело: РБК-Україна
Війна в Україні, Кирило Буданов, Ракетні удари Росії
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Ранкові вибухи у Севастополі: 425-й день війни
РФ акумулює ракети для зриву нашої наступальної операції – Буданов
Мінус 660 окупантів, 8 танків та 12 артсистем: втрати РФ за добу
Знищена техніка Росії
США працюють над збільшенням виробництва боєприпасів – АР
Бої на фронті
Карта бойових дій на 24.04.2023 – ситуація на фронті
війна в Україні
Обговорював з командирами плани щодо штурму: Сирський знову приїхав під Бахмут
РФ акумулює ракети для зриву нашої наступальної операції – Буданов
Відео
Три снаряди в ціль: як бійці на Бахмутському напрямку нищать ворогів

Нещадно нищити ворога на Бахмутському напрямку українським захисникам допомагає західне озброєння. Британські гармати L-119  надійшли до нас ще наприкінці літа.

Костянтин Мельников
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (21.04.2023)
РФ акумулює ракети для зриву нашої наступальної операції – Буданов
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (21.04.2023)
РФ акумулює ракети для зриву нашої наступальної операції – Буданов
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (21.04.2023)
РФ акумулює ракети для зриву нашої наступальної операції – Буданов
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (21.04.2023)
РФ акумулює ракети для зриву нашої наступальної операції – Буданов
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь