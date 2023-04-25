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Україна
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Россия может пойти в наступление на нескольких участках фронта – Кирби

Россия может пойти в наступление на нескольких участках фронта – Кирби
Фото: Getty Images

После улучшения погоды в Украине армия РФ может пойти в наступление на нескольких участках фронта.

Об этом в интервью Голосу Америки заявил координатор стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби.

— Мы знаем, что весной, когда погода улучшится, а она уже начинает улучшаться, можно ожидать, что россияне захотят пойти в наступление на некоторых участках. Мы не знаем точно, где и как они это сделают, но хотим обеспечить украинцев, чтоб они были способны лучше защищаться от этого. Если ВСУ примут решение относительно собственных наступательных операций, они могли бы их провести, — подчеркнул Кирби.

Он отметил, что США наращивают мощности, которые предоставлят Украине.

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Кроме того, Кирби перечислил текущие потребности ВСУ, среди которых назвал бронетехнику, артиллерию, противовоздушную оборону, материально-техническое обеспечение.

— Это действительно жизненная сила любой армии в полевых условиях. Как удержать ее в бою. Как ее поддерживать, как получить запчасти, еду, воду и топливо, вещи, необходимые для непрерывной работы. Это должно быть среди приоритетов тоже, — уточнил координатор.

Война в Украине, Джон Кірбі, Російська агресія
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