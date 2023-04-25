Росія може піти у наступ на декількох ділянках фронту – Кірбі

Після покращення погоди в Україні армія РФ може піти у наступ на кількох ділянках фронту.

Про це в інтерв’ю Голосу Америки заявив координатор стратегічної комунікації Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

– Ми знаємо, що навесні, коли погода покращиться, а вона вже починає покращуватись, можна очікувати, що росіяни захочуть піти у наступ на деяких ділянках. Ми не знаємо точно, де і як вони це зроблять, але хочемо забезпечити українців, щоб вони були здатні краще захищатися від цього. Якщо ЗСУ ухвалять рішення щодо власних наступальних операцій, вони могли б їх провести, – наголосив Кірбі.

Він зазначив, що США нарощують потужності, які нададуть Україні.

Крім того, Кірбі перерахував поточні потреби ЗСУ, серед яких назвав бронетехніку, артилерію, протиповітряну оборону, матеріально-технічне забезпечення.

– Це справді життєва сила будь-якої армії в польових умовах. Як утримати її у бою. Як її підтримувати, як отримати запчастини, їжу, воду та паливо, речі, необхідні для безперервної роботи. Це має бути серед пріоритетів також, – уточнив координатор.

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